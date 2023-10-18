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以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

生死一瞬間(下)

安老師

回到值班室，換下雨衣，鋪好床，正準備睡覺。忽然「碰！」配電室傳出一聲悶哼，接著是「嗶！嗶！嗶！」尖銳刺耳的警報聲。「少校！不好了，機械所的變電站跳閘了，你們快去看一看！」老吳慌慌張張地從「配電室」出來說。

我和王領班套上雨衣，穿上雨鞋，拿著手電筒，又走了出去。強風吹得站都站不穩，豪雨眼前一片模糊，路上積水到腳踝，我們掙扎著走到機械所的分區變電站。「慘了！」不知道從哪吹來的一片鋁製標語牌，掛在變電站二次側的火線上，形成短路跳閘，難怪「配電室」會發警報。

王領班用變電站裡的絕緣桿，把標語牌鉤下來，丟出變電站外，接著準備爬到變壓器上，重新綁緊鬆脫的二次側火線。王領班是個謹慎小心的人，雖然斷路器已跳脫，安全起見，又用電表量一次，確認沒電了，才爬了上去。他是老員工，技術熟練，十多分鐘後，鬆脫的電纜就已固定綁好。

「少校！可以送電了。我們一起把脫鉤器拉上，就完事了。」斷路器上的脫鉤器已因短路自動跳脫，送電時，必須用絕緣拉桿鉤住拉環，手動推上。兩萬兩千伏的高壓，送電接觸時的火弧可長達一公尺，雖有滅弧器，仍非常危險。

「好啊！盡快恢復送電。」我說。鐵欄杆圍起來的變電站，裡面變壓器、高壓電纜、連接器等，四周是「高壓危險」警示牌。手電筒燈光中，王領班拿了一根六公尺長的絕緣拉桿遞給我。

「少校！你看，那裡就是脫鉤器，兩旁有拉環，你拉一邊，我拉一邊，用力拉上，電就送過去了！」他示範給我看怎麼用拉桿勾住三公尺上面的拉環。

「勾住了沒有？」他手電筒照亮上面，問我。我們相距約兩公尺，暴雨從我頭上潑下，雨水讓我眼睛模糊，看不清楚。「勾住了，你勾住了沒有？」我的拉桿已經勾住開關拉環，問他。「我也勾住了！」他接著說：「我喊一、二、三，我們一起往下拉！」

上面是兩萬兩千伏的高壓線，狂風怒吼，大雨傾盆，我雙手緊緊握住拉桿，全神貫注，準備送電，那時根本就不知道危險。「少校！聽到『轟！』的一聲，就沒事了。沒聽到，我們都已化成灰燼。」王領班補了一句。「你說什麼？風雨太大，我聽不清楚！」他靠近我耳邊，又說了一遍，說得我毛骨悚然，才知道這是死生大事。

他接著大聲喊：「一、二、三！」這三聲聽得清楚，我雙膝弓下，數到「三」時，用力往上一跳，雙手往下一拉。

「轟！」感謝上帝，我聽到了這一聲。

暴風雨中，我長吁了一口氣，放鬆了緊張心情，把拉桿遞還給他，回頭看到機械所附近的路燈都亮了。回到了值班室，旁邊「配電室」的刺耳警報聲寂靜了，緊急狀況解除了。

一個月後，兵工廠本部布告欄貼出：「查水電所安少校，颱風夜值勤，狂風暴雨中，冒生命危險，排除機械所變電站故障，使生產不致停頓。記小功兩次。」

那次，我度過了生命中最驚險的生死劫。回想起那個颱風夜，風狂雨驟，我站在高壓變電站內，手握著拉桿，準備往下拉，「當軍人，就不能計較生死。」在那生死一瞬間，我是這麼想的。

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