一九六五年六月，我去服了一年的預官役。老蔣總統在日本 士官學校學習砲科，自詡數學好，後來說過：「要數學好，才能成為好砲兵」；當年台灣數學系的都被派去當砲兵。

先到台南陸軍砲兵學校受訓兩個月，學會了用望遠鏡、測量儀觀測方位、角度、距離，計算砲彈的拋物線射程的落點，以便擊中目標。我學習優異，結訓實彈射擊示範時，被選為前進觀測官代表。在長官和全體同學前，當埸觀測砲靶的參數，然後報給在右後方砲陣地的指揮所。不久就聽到四發么洞五榴彈砲彈從我們頭頂呼嘯而過，分別在十幾公里外的砲靶前、後、左、右落地爆炸，好不浩烈威風！

結業典禮上大家親自上台抽籤，我當場打開，只見籤上「金防部」三個大字，被分發到金門。同時抽到金防部的尚有摯友岳晉凱和鄧達庚，大家返家休息一周後，趕到左營軍港搭乘陸戰隊的大型登陸艇前往金門。平底的登陸艇船身吃水甚淺，破浪前進，搖晃劇烈；經過一天一夜的折騰，整船的新兵都吐得七葷八素，躺在船艙㡳。

到了金門的料羅灣，登陸艇搶上沙灘，駐守金門的五個師來點名。岳晉凱和我同被分到某師砲兵團，鄧達庚被分到別的師，他是用非常羨慕的眼神看著我倆爬上了同一部大卡車的。到了砲兵團部，我倆竟然同被分到第二營的第一連，我們各自緊握雙拳，相望一眼，嘴角抿出一絲莞薾；到了連部任職為砲兵少尉前進觀測官，住在相離五分鐘的碉堡中。本師駐紮在金門中心的太武山腳下，靠近山外鎮，和對岸的砲兵陣地隔著太武山的屏障，是比較安全的地方。

在一九五八年的八二三激烈砲戰後，大陸改成「單日打、雙日不打」的實彈砲擊，數年後，又改成只打宣傳彈。雖然只是空包彈，但人若被彈體碎片打到，也照死不誤；彈頭鐵塊落在民房上，也會穿破個窟窿，所以大家在單日晚間皆足不出戶。軍人躲在碉堡中安全無虞，但時聞平民被穿過民房的彈頭打死的消息。

不久和鄧達庚通信聯絡上，知道他駐紮在距我們半小時的地方；又和在空軍高射砲部隊服役的黃松楠同學聯繫到，得知他駐紮在離山外鎮十幾分鐘的一門高射機關砲陣地，和我倆很近。我們四人乃相約在某星期天到山外鎮去相聚，開心吃過飯後，大家一起往黃松楠的碉堡走去，越走越接近我倆的陣地。最後發現黃的碉堡和我的竟然在一個小山頭的陰陽面，真的是巧合的很！

另外一位在空軍高砲部隊服役的邵同學在台駐防，他的二姊夫是陸戰隊蛙人大隊的大隊長任上校。透過鄧和邵的聯繫，任上校在一個星期天派了位士官長，駕著一部車接了我們四人去蛙人大隊部，請我們吃了一頓金門螃蟹大餐，並介紹了些蛙人的英勇戰績。他們經常潛進廈門市區，有時還去看場電影方回；相反地，我們在海岸守衛的哨兵，也常會被對方的水鬼在黑夜中摸走。聽得我們目瞪口呆！