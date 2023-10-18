十多年前，女婿從江南歷史文化名城蘇州，到美國來探望我們。他給我們帶來了不少禮物，其中有一幀具有蘇州特色的藝術品：雙面繡「蝶戀花」（見圖）。它的正面做工精細，兩隻蝴蝶繡得栩栩如生，上下飛舞；繡面上花團錦簇，五彩繽紛，燦爛絢麗，花瓣兒光滑柔嫩。翻過來看它的背面，啊！真是絕妙的精品，鮮花依然是光彩照人，富麗堂皇；而兩隻小小的蝴蝶，清晰可見，牠們扇動著那薄薄的翅膀，眷戀著群芳而不忍離去。

蘇繡的價格從來不菲，就是單面繡也很貴，何況是雙面繡，那就更昂貴得令人咋舌。曾有人說，蘇州繡娘八百，能做雙面繡的，也只有區區幾十個人而已。雙面繡一直是我心儀的繡品，今天，女婿總算讓我如願以償，怎不讓我欣喜若狂。

我對刺繡如此偏愛，其實還有一個緣故。我上小學的時候，調皮貪玩，書沒有讀好，書包倒讀破了。放學後，回到家裡，我忐忑不安，小心翼翼地對媽媽說：「媽媽，我不小心把書包弄破了。」不料，媽媽反而滿臉慈祥地安撫了我，說：「別擔心，我會設法補好書包，保證你明天早上准能背著它去上學的。」

吃完晚飯，母親拿起她經常使用的針線扁，對著破了一個洞的書包反覆端詳，然後胸有成竹地忙了起來。線兒長，針兒密，滿懷深情地繡著。第二天早上，媽媽將補好了的書包交到我手上，問我滿意嗎？滿意，滿意，忙著謝謝媽！她在書包破損的地方，繡上了兩朵美麗可愛的花朵，我一見就笑逐顏開，高高興興地背著書包去上學了。

書包上的一針一線都是她的傾心之作，繡進了媽媽無微不至的母愛。唐代詩人孟郊寫了首膾炙人口的名詩「遊子吟」：「慈母手中線，遊子身上衣。臨行密密縫，意恐遲遲歸。誰言寸草心 ，報得三春暉。」而我母親手中的線，還為我補好書包，繡上鮮花，真教我念念不忘，牢記在心。

一九六九年，我被下放到蘇州五七幹校去勞動。幹校在郊區尹山，要路過郭巷這個村莊，想不到那裡的婦女，都會刺繡，是祖傳的手藝，搞點副業改善生活。在各家客廳裡，陳設著不少繡花棚架，繡娘們個個在低頭抽針引線，默默地繡著。聽說其中的佼佼者，會被選到蘇州刺繡研究所去繼續深造。

後來我調回蘇州，工作地點離景德路上的刺繡研究所很近，有空也常去逛逛。該研究所四開間門面，大門敞開，歡迎外地和本地的刺繡愛好者前來參觀學習。因我到過郭巷，所以聽見所裡的人講起話來，都帶有郊區的口音時，也就不足為奇了。

農村的姑娘吃苦耐勞，思想純樸，一門心思只想提高刺繡的技藝。人家把絲線劈成五股，她們會不聲不響地劈成十股還多，幾乎達到了鬼斧神工的境地。有這細細的彩線，才能把貓眼等繡得活靈活現。

所裡的繡工，個個都肯堅持鑽研，富有韌性。板凳要坐十年冷，繡品不差半根針，不達目標，決不停針。所以常有外賓慕名前來，請她們繡肖像，永蓓青春。看她們刺繡，好像很輕鬆，其實不然，時間長了眼會花，不小心，針也會咬人。

繡工們不僅都有一雙神奇的巧手，還有一顆「封神榜」裡所講的七竅玲瓏心。現在她們還做出了人們以為不可能做到的事，在繡布正反面都能繡出美妙花樣的雙面繡：一面繡貓，另一面繡魚；一面繁花似錦，另一面荷葉碧綠，真令人驚艷不已。