「小耳朵」是碟型衛星天線的俗稱，用來接受透過衛星傳播的電視節目。我在美國觀看中文衛星電視二十多年，先後用過兩個「小耳朵」。

這是一段難忘的經歷。剛到美國時，我每天都看美國的電視節目，一方面是為了提高英語水平，同時也是因為美國電視台的節目豐富多彩，確實吸引人，但新鮮感過後，也有一點想念母語電視節目。正好有一位來自泰國 的朋友說，他可以幫我安裝有中文節目的衛星電視，我也沒有多問，就花了幾百元讓他為我安裝，第一個「小耳朵」就在我家後院牆跟前樹立起來了。

等到接通調試後我才發現，這個衛星電視包含了很多亞洲不同國家的免費衛星電視節目，由於不懂這些國家的語言，我也搞不清究竟是哪些國家。中文台反而不多，有些還有宗教的背景，娛樂節目也少，我也只能將就著看看，聊勝於無。

上個世紀末，中國大陸面向海外華人 推出免費的衛星電視「中文國際」，美國這裡的華人電器商店聞風而動，出售全套相關衛星電視接收裝置。我立刻下單購買，並且自己動手安裝。於是在第一個「小耳朵」旁邊，又樹立起了第二個「小耳朵」。

「中文國際」是中國中央電視台的第四套節目，有亞洲、歐洲和美洲三個分支，我在美國只能接收到美洲台節目，內容包含新聞、娛樂、健康、體育等，還是比較豐富的。最讓我高興的是，有了它，每一年中央電視台春節聯歡晚會，我們都可以看實況轉播，和老家的人們一起歡度春節。

太太和我還喜歡看中國大陸的電視劇，很多優秀的電視劇，如「雍正王朝」﹑「三國」﹑「神醫喜來樂」等，都是透過「中文國際」台觀看的。還有該台的「曲苑雜壇」，將相聲、小品、魔術、雜技、評書、笑話、說唱等文藝節目集結在一塊播放，既宏揚了中國傳統文化，又極具娛樂性，也是每次播出我們都要看的。

我們常看的，還有「中華醫藥」、「藝術人生」、「百家講壇」等教育 和知識類的節目。對於一些好的電視節目，我都是邊看邊錄，然後將這些錄像帶借給家裡沒有衛星電視裝置的華人朋友觀看。

後來一度有傳聞，播放「中文國際」衛星電視可能要收費了。我對此不以為然，曾寫信給央視說，亞洲許多國家都有面向全世界的免費衛星電視，中國大陸僅有一個「中文國際」對外，如果收費，和其大國的地位不相符；同時還應該考慮廣大海外華人的利益和需求，繼續提供免費的衛星電視服務。

收費之事後來不了了之。但當時播放「中文國際」的衛星電視要從模擬信號轉為數字信號，所以需要花錢重新購置接收機盒和降頻器，「小耳朵」則還可以繼續使用。

近些年來，網路電視發展很快，看中文電視已不是什麼難事，我也先後用過幾個網路電視的機頂盒觀看中文電視節目，不再依賴衛星電視了。

我的第一套衛星裝置，很多年前就送給了一位來自亞洲的朋友，因為這一套衛星電視節目中有他們國家的一個電視台的頻道。播放「中文國際」的那套裝置我一直保留著，畢竟它伴隨了我們很多年，有一點不捨，時不時也會打開看看。

最近降頻器壞了，無法再看衛星電視，這才把我家後院剩下的那個「小耳朵」拆除，不過在這之前，我對其拍了照（見圖），留作紀念。