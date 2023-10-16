肥老倌的「風光」(上)

上世紀六○年代初，我家鄉有一個小小的「知名人士」。他原名叫陳廣貴，極少人知道；但諢名「肥老倌」，在兩個公社的範圍內家喻戶曉。

「肥」是指他的身胚，其實他只比普通同齡人重一、二十斤，但在糧食極短缺的年代，瘦子占絕大多數，所以他的塊頭顯得鶴立雞群。老倌，本來是對粵劇界名角的尊稱，附在他身上乃是揶揄。不過，他確能唱幾首粵曲，拿手的，據說有省粵劇團真老倌陳笑風唱紅的「祭玉河」和「偷祭瀟湘館」，但聽眾必須忍受鴨公嗓和頻繁的走音。

「肥老倌」是本色的農民，父母早亡，由祖母撫養大，念完小學，在家出勤賺工分。誰都明白，單靠工分是連最低生活水準也難維持，須另尋活路，如種自留地、養雞鴨、上山打柴，好掙到買鹽的錢。可是，他不屑於此，而另闢蹊徑--賣唱。

他的「演出」我是領略過的。那年我十七歲，學校放農忙假，我回在村裡出勤。一天上午的吃飯時間，我和母親、弟妹圍坐飯桌旁，菜少得可憐，沒有肉，摻番薯的米飯也不夠吃；困頓的年代，老百姓都這樣熬著。

「肥老倌」進村，他二十出頭，大圓臉，把五官襯得特別小，皮膚黝黑，且布滿污垢。他在我家門前一站，早知道這小子作派的母親忙把拉趟櫳，肥老倌靠近趟櫳，從橫杠的空隙看裡面，向各人招招手，我不耐煩地作了一個「滾」的手勢。

他偏不走，清清喉嚨唱起來，「生疑念呀生疑念！此身如在龍宮殿，與龍君歡宴飲瓊筵，宮主深情將酒獻。點解此情此景，今日如在目前。莫非你就系龍女三娘，與我諧美眷？」這是粵劇「柳毅傳書」中的一段，他憋足力氣「吼」，反而不倫不類。我們不理他，他響遏行雲地唱下去。

妹妹受不了，走近他，大聲說：「夠了！砵頭呢？」他把手裡漆黑的飯砵遞進來，妹妹刮乾淨鍋底殘留的鍋巴，倒進去。肥老倌拿過砵子，立刻離開。弟弟埋怨妹妹太大方，害得家裡人餓肚子，妹妹說，人家就靠這混飯，不給點吃的，打也不走。老倌一邊走一邊傾下缽子，往嘴裡猛塞嗟來之食，鈕扣全部脫落的破爛薯莨布上衣的後擺，在風裡飄如披風。