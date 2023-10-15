整隊行進去操場或靶場之時，大家都要高唱軍歌，一是讓行進時整齊畫一，二則會使我們暫時忘記疲勞。陸軍軍歌的歌詞每個人都要記得滾瓜爛熟：「怒潮澎湃，黨旗飛舞，這是革命的黃埔……」，有些調皮搗蛋的傢伙把歌詞改了一下成為：「清早起床，迷迷糊糊，這是誰家的床鋪……」。我們雖然不敢當眾這樣唱，不過私下裡都不免會心一笑了。

有件事說起來雖然有些不登大雅之堂，不過也甚為有趣。大家一同吃大鍋飯，也就得一起上茅房出恭。可是那時並沒有先進的設備，廁所是架設在一個大坑之上，鋪了有空洞的木板讓人們方便。然而有一件惱人的事，當大便噗通落入之時，坑裡的汙水會直濺上來沾濕屁股，極為討厭。

我無意中發現在大便落下之初，搖一下屁股去躲避汙水時，大便就斜斜地啪一聲落下，汙水即不會濺上來了。我馬上把這招「武功」傳授給大家，那可真是造福人群了，沒想到以後我就有了一個「搖搖搖」的綽號。

鍛鍊過半期以後，就輪到大家都畏懼的三十公里行軍訓練。大清早起床吃過早餐以後，全連就全副武裝，頭戴鋼盔，腳打綁帶，背負著步槍，攜帶水壺及乾糧，由副連長領頭出發了。

人們平時走路的速度大約是每小時五公里，我們這些少爺兵在此種情況之下，自然就慢了下來，加上路途中休息和吃午飯，全程走了八個小時。副連長是一個四十來歲的老兵升上來的，別看他瘦瘦小小的，一路走來腳不停、氣不喘，連汗都沒流多少；反觀我們這些大頭兵回到營房沖完澡後，個個都累得趴在床鋪上動彈不得了，到底兵還是老的辣！

還有一件事值得大書特書，那年成功嶺建造了一個大游泳池，老蔣總統來視察時，我們的連隊剛巧被選中接受巡視。在那個年頭大人物們全都深入簡出，連一個部長都極難見到，何況是最高領袖？因此每個人都興奮莫名。老蔣總統從我們面前兩三公尺處緩緩走過，大家都高呼總統好，他也一路微笑向我們點頭（見圖），我剛好站立在第一排，這是我一生與大人物最接近的時刻了。

好事或苦事終有結束的時候，十二周的軍事訓練完畢，全師集合在成功嶺的大操場上，由代表接受「授階」儀式，那瞬間我們都從二等兵躍升到少尉預備軍官了。