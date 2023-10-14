一九五七年作者和未來的岳父母在獅子林留影。

老伴是蘇州人，我是蘇州的女婿，一輩子和蘇州有千絲萬縷的聯繫。

第一次去蘇州是一九五七年，是和現在的老伴、當時的老同學在西北私訂終身後，去蘇州以徵得老人的確認。老人只是說我眼睛有點近視，以後要注意保護。老人看我穿著媽媽手縫的布汗衫，就買了兩件上海新光內衣公司出品的針織汗衫給我換上。我穿在身上，暖在心裡。

第三天兩位老人帶我們去獅子林遊覽，老先生當時是蘇州政協委員，他穿著白襪子，黑皮鞋珵亮；準岳母穿著女兒參加工作後，用第一個月的工資給她買的香雲紗。他們在園林的客廳裡悠悠喝碧螺春，讓我們去鑽假山的洞，那是獅子林的一絕，我們在只聞其聲不見其人的洞裡尋尋覓覓，春心蕩漾。

又過一天，老人隆重安排帶我們去石路，從那裡坐馬車去虎丘。我們和兩位老人面對面坐在潔白的靠墊上，蹄聲噠噠一路觀賞蘇州花，我第一次經留園、西園、山塘到達仰慕已久的虎丘，觀賞唐祝文周四才子的題詞和遺跡，心遂大願。這是我第一次坐馬車遊覽勝景，也是生平唯一的一次。

一九五八初年我們成婚，過後三個孩子接連出世。我們倆工作負擔重，臨產之前，老岳母千里迢迢從蘇州趕來服侍女兒，住上幾個月才回去，前後總共來了八次。

孩子長到四、五歲時，老大老二都放在蘇州外婆外公身邊，我們寒暑假就回去看望他們，住上一個月，帶他們逛動物園，去拙政園、滄浪亭等園林遊覽。我也每天在附近的運河裡游泳，傍晚散步在婁門橋上，下望一長串的運輸船前後相連，像是一列火車在運河裡行駛。

妹妹和妹夫也從上海來相聚，加上妻子的弟弟，我們幾個那時年輕精力充沛，同遊郊外的虎丘和靈岩山等等勝景，在金碧輝煌的寺廟裡用餐，遊覽夫差在風景秀麗的靈岩山為西施修建的「館娃宮」，蘇州悠久的歷史讓我們嘆為觀止。

到了六○年代困難時期，我們回岳父母家，大家吃飯憑糧票，但一些園林裡出售高價飯菜，來就餐的人頭濟濟，岳母常早早去占座位排隊，讓老爺子吃得好點。買肉要肉票，家裡的肉票有限，為了讓我們增加油水，岳母一次買到豬尾巴，南方供應比我們北方好點，豬尾巴不要票，她買了三十多條豬尾巴，在水井邊沖洗，洋洋大觀，鄰居們圍觀議論應對時艱之道。

我們回北方之前，總想一切辦法多帶些能儲藏一段時間的臘肉、魚乾之類回去，以便細水長流。南方市場上時不時能買到意外的葷貨，有次我買到一隻蘇北熏鵝，在困難時期真是無價之寶。但回去時火車又有規定，每人帶的東西不能超重，數量有限；後來聽說可以寄慢件，就是作貨物寄，到達時間要慢幾天，且運費不貴。這一重大發現對我們這樣的南方人起了大作用。

六、七○年代，北方大米供應很少，有時過年憑南方人的戶口本，每人可供大米五斤，有時只有一斤，我們回老家就盡量想多帶些米。蘇州人一年到頭吃大米，對米的品種還挑挑揀揀，不喜歡吃秈米，對我們來說，只要是米就行，這也是當年的一個話題。岳母的一個好鄰居時常要出差過我們咸陽，他空手一個小包，岳母就托他帶一袋米給我們，我們歡天喜地拿到米，就可以隔三差五吃一頓米飯。

八○年代我們的老二高中畢業，我們要他高考填志願選蘇州醫學 院，結果考上了讀了五年，平時有空就到外婆家看看，放假就把外婆帶回咸陽。

慢慢老輩到了晚年，岳父患高血壓 和糖尿病，意識不清曾跌入水塘，一九六六年年底他七十四歲離世。岳母一生操勞，一九九三年她九十二歲時，還天天在家門口曬曬太陽。老伴利用學校開運動會的一周時間，帶上大兒子一起請假去探望，幫老人洗澡換季，老媽媽很高興。

他們回到咸陽才半個月，老人突然離世，我們趕回蘇州和老人告別。在「友誼地久天長」的樂曲聲中，我看到煙囪冒出一縷青煙飄向上蒼，岳母去和岳父天國相會了，我們也升級成家中的老輩，代復一代，人生規律就是如此。

現在老伴的小弟也已近八十高齡，我們時常微信 通話，互訴家常。我一九五七年和他第一次見面時，他還戴著紅領巾，現在是退休的廠長，一兒一女都在蘇州工作，全家親親熱熱。他期待我們何日重返蘇州，看看天堂的新面貌，計畫請我們吃大名鼎鼎的燜肉麵，考慮到我們已九十過頭，連坐車的路線也想好了，我們也等著這一天。

「人生不相見，動如參與商！」