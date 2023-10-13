作者在攝影。

一九九五年四十歲時，當了三十多年護士的母親要給我測血壓，我說我身強力壯，測那幹嘛。但第一次測的結果，使家人大為驚訝，當時的高、低血壓值分別是兩百二與一百一毫米汞柱。

後來服用了降壓藥，可我內心並沒有引起重視，還有點不服氣，認為自己能吃能睡，比一般小夥子的精力還充沛，有什麼了不起。直到二○○七年，我被抽調到衛生局編纂「衛生誌」，在一次免費體檢時，發現大生化十三個指標異常，其中腎功能兩項都有問題。醫生告誡我：「你由高血壓 導致腎損害，如果再不注意治療，後果將會很嚴重！」

自打腎功能出了問題，我的情緒一落千丈，兩鬢白髮似乎一夜間冒了出來，人也看著日漸衰老。中醫說「恐傷腎」，一個人如果長期處在擔心、恐懼之中，精神尤其是腎臟只會越來越糟；要想控制高血壓，首先心情必須放舒緩。

好在我的父母姊妹和愛人都在醫院工作，姊夫還是一家醫科大學附屬醫院的一級主任醫師、二級教授和輔導。在他們的勸慰、督促下，我開始系統檢查、治療，漸漸改掉了嗜烈酒、愛熬夜等不良生活習慣。為了擺脫成天被疾病籠罩的陰影，我用業餘愛好寫作、攝影等招數來對付。

一個人若心態不好，疾病和衰老就會趁虛而入，而寫作能驅散疾病的「烏雲」。我在衛生系統單位的工作，沒有相關衛生專業職稱，主要靠做一些健康宣傳普及和後勤等事，早在二○○六年就加入了安徽省作家協會。我想每每創作投稿、精神爽快，心裡自會感到踏實、舒暢，這病那病慢慢或能離我而去。

長期用鋼筆或電腦構思創作，最大的缺點就是運動太少。不愛運動，吃的飯菜特別是脂肪之類消化變得緩慢，時間長了，血脂、膽固醇等會見縫插針找上門來「滋擾」，反過來導致高血壓「雪上加霜」，腎功怎能安然無恙？

憂慮、煩惱中，正巧一家報社舉辦首屆新聞攝影培訓班，一位編輯老師打電話要我參加。在幾乎是攝盲的情況下，我迅速托老師在宜城買了架簡易照相機，連光圈速度都還不太熟，就糊里糊塗跟大家一起搞攝影。心想：「攝影技術一竅不通，可我畢竟多走路、運動了，對身體是有好處的。」

一周後，許是上蒼的青睞吧，我的實習「處女作」，一幅竹筍照片，居然先後在市裡「安慶日報」和省級「安徽日報」發表了。接著，一組有關「皖文化」大別山東南麓潛山境內三祖寺的照片，在「澳門 日報」圖刊版占據大半塊也發表了。記得當時稿費不低，比我月工資還高不少，郵遞員拿著通知單羨慕不已。幾年後，我順利被安徽省攝影家協會吸納為會員。

既寫作又攝影，朋友喻稱我為「雙槍」，文圖「比翼齊飛」，非常適合各地媒體需求。投稿不再「廣種薄收」，鬱悶的情緒似乎越來越少，疾病和衰老的「糾纏」也知難而退了。有「雙槍」的支撐，顯然提高我生活的品質。

我知道年齡不饒人，在客觀上，異常的腎功能不可能逆轉。我一方面接受治療，一方面找關係積極尋找腎源；受邀外出采風前，必將藥物等準備好。我要抓緊生命中最後的關頭，爭取腎移植（在請求腎移植過程中，我被數家醫院拒絕，移植科主任認為我年齡大、血壓高，手術風險很大）。

最後，終於等到「貴人」相助，腎移植手術非常順利，從根子上解除了我的心腹大患。三年來，每次檢查，各項指標都沒有發現異常。

血壓趨於正常，我能吃能睡能寫能攝，在路上散步時每每哼著小調，心情大為改變。在單位上班時，不少年輕人說我業餘愛好高雅，又與人為善，都願與我交朋友。退休 後，仍然有單位請我寫作攝影。

我清楚知道，雖然心態等各方面正常了，但我畢竟有「心頭大患」。腎移植病人，必須每天服用抗排斥藥，按醫生要求定期檢查，生活中不能過於勞累，不宜接觸污染物。飲食中，護腎還是須臾不可疏忽的。