蒙巴薩的青花瓷(下)

「耶穌堡」的博物館 裡展示多半為阿拉伯人留下的文化遺產，少數的葡萄牙文物。一批類似青花瓷的花瓶和印著「永樂通寶」漢字的古錢幣，吸引了我的目光，在這貧瘠蠻荒之地怎麼會有來自東土的皇家 瓷器？

經過一番探索，得知遠在十五世紀時，鄭和的遠洋航隊來到歷史記載的「慢八撒」（今日蒙巴薩）。這不期的發現使我大喜過望，能夠在旅行中把遙遠歷史的拼圖整合出更清晰度圖像，並考證了遠久的歷史，真是不虛此行。

鄭和的航海史中記載「麒麟」達三次，即是非洲長頸鹿。有一說非洲土著語索馬利亞語長頸鹿發音為giri，極有可能被引（誤）用為「麒麟」。明朝永樂十三年（一四一五年），被視為神獸的「麒麟」隨著鄭和的船隊來到中國，引起轟動，大明皇帝朱棣亦親自出南京都城的奉天門，迎接這遠道而來的貴客，台北故宮博物院收藏的「瑞應麒麟圖」就是非洲長頸鹿。

五年前，中肯聯合考古隊在一處伊斯蘭墓葬遺址中，發現了明代永樂年間的景德鎮官窯所製的青花瓷殘片，這文物極可能是鄭和船隊中所載的外交贈禮。

蒙巴薩附近也有華人後裔的傳說。當年鄭和繞道停靠過附近的拉姆群島時觸礁，約有四百名船員被沖上岸，因無法歸國，經過酋長同意，皈依伊斯蘭教後與當地女子結婚，他們的後裔被稱為「法茂」。因年代久遠，「法茂」後人早與非洲人同化了幾個世紀，在外貌難以辨別，文化影響亦隨著遷徙和年代而日益淡化失傳。

鄭和下西洋留在非洲的青花瓷和錢幣，堅強地扎根在這片孕育麒麟的蠻荒大地。誰能預料六百年後，大明王朝的後人會用鐵路和道路，回饋給肯亞熱情的紅土地，回報當年救援船員之恩？

要回家了，總得帶一些紀念品，最安全和普遍的是肯亞茶和咖啡 。在「走出非洲」（Out of Africa）電影中，原作者KarenBlixen在美麗的恩貢山種植咖啡樹，成為殖民時期咖啡種植的先驅者之一。如果她知道她親力親為的咖啡生產成為肯亞最重要的經濟作物，必在天堂笑著祝福她深愛的土地。

每當我品嘗帶有花香和果香底色的肯亞咖啡，總會聯想起這在人類搖籃土地所生長出耀眼的農作物，更像是這貧瘠土地生出的奇蹟和粒粒希望。