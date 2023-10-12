蒙巴薩的青花瓷(上)

從肯亞奈洛比搭乘四小時的火車，我來到東非洲最大的貿易港口--蒙巴薩。這裡的市中心展現了幾個世紀以來的歷史變遷，維多利亞式建築和圓形交通道，見證了英國殖民時期的影響；孔雀藍頂白瓦相間的清真寺，則彰顯了伊斯蘭風格的摩爾式建築，雖然白牆上斑駁發霉，但清晰的幾何花紋圖形仍散發著古老的魅力。

在海邊豪華度假村休整兩日，享受了碧藍純淨的印度 洋風光，品嘗了各式各樣的國際美食，體驗了各種刺激的水上活動。然而，我心中卻有一種虛幻不真實的感覺，一道鐵門將我和外面的現實隔絕開來，這裡只是為外國觀光 客打造的「人造樂園 」。

途中曾遇到餐廳員工，希望我介紹工作機會給他，臨別還開口要錢。當人為生存掙扎時，哪有禮儀或尊嚴可言？ 任何社會都有一定的貧富懸殊，但是肯亞的差距讓人猝不及防，讓人心痛。

蒙巴薩的「耶穌堡」（見圖）是十六世纪時葡萄牙人留下的文化遺產，城堡的設計布局與形式體現了文藝復興的影響，一座座的大炮面向印度洋，保護新占據的貿易港，與早五百年前登陸的阿拉伯人爭地盤；最後因寡不敵眾，在控制了一世紀後撤離非洲，將目標轉向南美洲的金礦。

海港的控制權回到阿拉伯人手中，卻不敵英國人的船堅炮利。一八八八年「大英帝國東非公司」在蒙巴薩設立了總部，成為肯亞殖民化的跳板，持續到一九六三年獨立。今日仍可見英國殖民留下的文化影響，譬如英語為國語，基督教盛行，交通生活禮節中都有明顯的英式印記。

雖然阿拉伯人不再統治蒙巴薩，其穆斯林文化影響卻深植人心。「耶穌堡」解說員的黑膚長相和純種肯亞人無異，卻以有阿拉伯血統為傲，「我的祖祖輩輩流淌著阿拉伯血統，也會世世代代的傳下去。」說時臉上綻放出一抹自豪的光彩，與對英葡殖民者的反感嫌棄有著天壤之別。