形影不離的「執友」(下)

記得一九九○年十一月，我剛從上海移居洛杉磯 ，一切得從零開始。當年，我早已過了不惑之年。而我在上海是以騎腳踏車代步，現在來到洛杉磯，卻要自己開車，不會開車就等於沒有雙腿。於是，我太太便利用下班後時間，去南加州大學 停車場教我開車。經過一個多月勤學苦練，我對方向盤總算有了一點感覺，但若要開車上路，還總是有點膽戰心驚，老是上不了路。

一天，我從世界日報 分類廣告上，看到一則汽車駕駛培訓學校招生小廣告，我不覺眼睛一亮，隨即撥通電話，報名加入司機培訓班。駕車教練每天上午開著教練車來我家，讓我坐正駕駛位，他坐在我旁邊。我一邊開車上路，在人車稀少的小馬路上，教練不時分析路況，指點迷津。突然，迎面開來一輛大卡車，我隨即覺得有點慌張，方向盤也不聽使喚。說時遲，那時快，教練迅及踏下安全剎車，才避免一場意外車禍。

經過約兩周的「實戰訓練」，我終於一次考核過關，拿到了加州駕駛執照，重新揚起美國新生活。令我感嘆的是，世界日報的廣告真靈，效果宏大，連分類廣告也能「小兵立大功」！

世界日報不僅每天堅持出版發行紙媒和網上電子報，洛杉磯分社還經常舉辦「春節年節展」、「中秋遊園會」、「旅遊展」等系列活動，與讀者熱情互動，拉近與讀者的距離，受到肯定與歡迎。

每年的「春節年節展」就在我家附近的嘉偉大道（Garvey Ave）上舉辦，我和太太每年都會去年節展「逛廟會」，一百多個攤位，年味十足，也讓我一解鄉愁。記得，在疫情之前，世界日報舉辦的年節展上，特推出手機隨手拍攝影大賽，我用手機抓拍的一張「男童餵金獅」的照片，竟擠進前三名，還獲得五百元獎金，真讓我這個老年攝影師樂開了花。

我不僅是世界日報忠實的讀者，也是積極的投稿人。三十多年來，我堅持為世界日報的「家園」、上下古今」、「港副」等副刊和周刊撰稿，從未間斷，發表了人物訪問、雜文和隨筆，累積起來也有幾百篇文稿，這也是我對世界日報的一種信任與認可。

新老移民來到一個陌生的國度，在移民過程中經歷種種辛酸苦辣，有不少鮮為人知的故事，欲一吐為快。我當年去美國駐上海總領事館申請辦理赴美簽證時，碰到曲折、驚險、有趣的人與事。我迅及把這些故事串起來，寫成一篇散文「飄落的秋葉」，投寄給「世界副刊」，很快發表在一九九九年十二月一日副刊上，在讀者中引起不小反響。

世界日報每個星期日還向讀者免費贈閱全美發行的「世界周刊」，這本周刊在華人世界頗具影響力。我曾採寫過華裔雲南重彩畫家丁紹光，講述他的創作生涯，故事情節生動起伏，引人入勝。我把文稿投寄給周刊後，得到編輯先生賞識，刊登在一九九四年五月八日出版的周刊上。後來，此文又被馬來西亞「南洋周刊」、北京「海外文摘」一九九四年第九期頭版頭條予以轉載。「世界周刊」的影響力，可見一斑。

世界日報洛杉磯分社推出「大家來寫書」活動，已有十二年歷史，為作者出版著作多達兩百九十九本，為讀者寫稿「樹碑立傳」。目前，我正在整理發表在世界日報上的文稿，並分門別類，準備交付給世界日報出書，這也作為我對世界日報創辦近半世紀的一個小小獻禮吧。