水是生命之源，如今人們打開水龍頭，冷熱水均有，十分便利。我年近古稀，回想起幾十年來供水的變遷，有感而發。

五○年代出生在北京 ，院子裡有二十幾戶人家。小時候院兒裡有一個「壓水機」，就是那種用鑄鐵製作的傳統泵井水的機器，大人們用力壓動手柄幾次，水就出來了。

六○年代初，胡同裡有供水公司開始舖設水管，把「自來水」通到院子裡，大人們知道後喜形於色，奔走相告。有自來水就得有下水道，所以兩套管道同時舖設。完成後院子裡有幾個公共使用的水龍頭，和水泥砌的水池子（下水道），鄰居們共享上下水，方便很多。

我們院裡二十幾戶人家只有一個水表，院子有一個水費本，記錄著每個月的水費和各家所付的費用。每個月收到帳單後，各家輪流，按照每家的人口均攤，收夠錢後就去交給供水公司。當年偶爾也有爭執，比如誰家來客人住了一段時間如何計算等等，但都可以商量解決，鄰居還都是和睦相處。

夏天小孩子們一回到院裡，就會把頭放在水龍頭下，再把穿著塑料涼鞋的雙腳沖洗。每到做飯時間，各家主婦在水池子旁邊淘米洗菜，家長裡短，互通有無。

冬天的北京很冷，十一月開始室內取暖，室外的水龍頭也要用稻草繩纏繞，用以保暖。院子裡有一個地下總水閘開關和水表，冬天天黑以後，院內的大人就要把所有的水龍頭「迴水」，也就是關閉總閘，打開總閘後的開關，再把水龍頭打開，用嘴把水龍頭水管裡的水吹出去到總閘的出口，使水管裡面沒有水，夜裡降溫就不會把水管子凍爆啦。有時水沒有吹乾淨，早上水龍頭還是凍結打不開，各家都會把開水壺拿出來，把燙水澆到水龍頭和水管上化凍，保證白天的用水。

一九七一年下鄉插隊，農村沒有自來水，由於我十五歲年紀最小，分配在伙房給廚師做助手，當年最大的挑戰就是挑水。伙房離水井大約有兩百米，我像村裡的村民一樣挑著扁擔，一頭一個大水桶去挑水。

水井直徑約兩米，有五、六米深，井台上有一根長木桿，桿頭上有一個卡子，把水桶手柄卡到卡子裡，再從井邊順下去。一開始水桶總是漂在水面上，旁邊的老鄉給我示範，要把水桶左右搖到底朝天，再把水桶扣到水裡，裝滿水後用長木桿把水桶拉起來。灌滿水的鐵桶很沉，拉木桿時要先吐沫吐在雙手上以防木桿滑脫。幾星期後，我的雙手都長起了老繭。

水桶裝滿水後大概有四十多磅，用扁擔挑在肩上，八十多磅水覺得死沉死沉的，走起路來顫顫巍巍，雙手緊緊握住扁擔，感覺從井台到伙房是那麼的遙遠。每天早上要挑六擔水，加滿伙房的水缸；下午再挑六擔水，給二十九個知青們下工回來洗漱。插隊後的幾個星期，肩膀上壓得生疼，後來長出了老繭，挑水走路也穩當多了，甚至冬天挑水時可以把雙手放在褲兜裡，悠然自得。

幾個月後村裡的水井裝了搖轆轤，不再用長井桿了。打滿水搖轆轤時一定要小心，不能鬆勁，否則很沉的水桶會把轆轤拉到反轉，轆轤扶把能傷到人的手腕；數年後我學習骨科 ，才知那種骨折叫「Colles Fracture」。

春天的時侯，村裡在水井安裝了水泵以灌溉農田，我就直接把水桶放在水泵的出水管接滿，連轆轤都不用搖啦。

八○年代初，父母搬到新的單元樓房，室內有上下水、抽水馬桶，再也不用擔心水管會凍爆了。八○年代末我來到洛杉磯 ，驚奇地發現房間裡水龍頭居然有熱水。時過境遷，幾十年來生活水準不斷改善，水的供給也今非昔比，期盼著未來會有更多的驚喜。