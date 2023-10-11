形影不離的「執友」(上)

作者與世界日報創辦人王惕吾老先生雕像合影。

真沒想到，我移民美國三十三年，世界日報 竟也陪伴我三十三年，這不僅是世界日報與我的緣分，更是成千上萬廣大世界日報讀者的福分。

一九九○年十一月，我從上海移居洛杉磯 ，住在有「小台北」之稱的蒙特利公園市，竟與世界日報洛杉磯分社同在一個城市。這裡是世界日報的「大本營」，華人書局、超級市場等到處可見世界日報零售點和訂報處。我對世界日報可謂一見鍾情且情有獨鍾。我每天從林肯山上步行十多分鐘，到丁胖子廣場一家書局買世界日報，久而久之，書局老闆娘也成我的好友，還常幫我預留報紙。

每天早晨，我喜歡一邊吃早點，一邊慢慢瀏覽剛剛出爐的世界日報，品味十足，十分愜意。每天出版發行的世界日報，印刷厚厚的一疊，每天四套報紙，有國際新聞、兩岸三地新聞、財經股市、影藝體育等包羅萬象，還有多種副刊，多達五、六十個版面，讓我目不暇接，十分好讀。我常常因編輯下的標題而拍案叫好，酌字千斤，方言妙語，雙關語齊下，畫龍點睛。這也是我必讀世界日報的緣由。

九○年代，洛杉磯已是美國華人居住人口最多的城市之一。這裡的中文報紙生態異常活躍，光中文日報就多達七、八家之多，市場競爭日趨白熱化，但世界日報憑藉王惕吾創辦人的「正派辦報」理念，不斷改革版面，讓新聞更貼近社區，更面向廣大讀者，在眾多報紙中獨樹一幟，一枝獨秀。

我的好友劉老先生是長青書局連鎖店的創辦人，他說：「世界日報最興旺時期，有的書店一天可以賣六百多份報紙；還有的書店，僅零售世界日報的錢，就可開銷一個月的房租。」

三十多年過去了，隨著新科技日新月異，世界日報從紙媒發展到網路新媒體，除了每天照舊印刷發行報紙外，又強化了網上新聞。在世界任何地方，只要打開世界新聞網，就能把天下新聞一網打盡。更令我振奮的是，近幾年來，世界日報還發行網上電子報，讓讀者在雲上翻閱報紙，徹底打破閱讀報紙的老辦法。

我早已進入古稀之年，在世界日報鼓動下，我與時俱進，每天一早便從平板電腦上看世界日報，對當天的新聞先睹為快。此外，我還能從世界新聞網上觀看U視頻「世說新聞」、「一洲焦點」等新聞、評論節目，世界新聞給我全新的「立體新聞」，我與世界日報更貼近了。

世界日報的新聞，不僅時效快，而且可讀性強，又具有較大的實用性，無形中也成了我的「生活參謀」，值得信賴。特別是洛杉磯疫情 肆虐期間，我和太太由於年事已高，均屬「高危險群體」，在疫情面前顯得有點不知所措，只得在家閉關自守，自我隔離。

幸好，有世界日報的陪伴，每天能從報上了解我所居住的洛杉磯縣中標「陽人」實際數據，居家附近免費疫苗的聯繫電話與地址，讓我按時注射三次防疫針，保平安。我也從報上獲得預防疫情的基本常識，即便陽了怎麼應對解脫病疫，是世界日報讓我和家人安度疫情「尖峰時刻」。現在，我脫下口罩，再翻閱世界日報，更加有滋有味。