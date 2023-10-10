老屋樓下西廂房的那家，也是廣東人姓戚。老爺子看起來六十歲左右，身材魁梧四方臉，皮膚白淨很福相，家境殷實，擁有一妻一妾。老妻長相一般，個子矮小不起眼，生有三個子女，為人和藹可親內向低調。他家房門的出入口位置正好把室內空間一分為二，正妻帶領兒女們住在北面半間面積大約十五、六平方，南面半間則由妾室和她的女兒們住著。

那位如夫人出身風塵不聞其詳，但是面目姣好乾淨利索，人緣極好。她生下三個女兒都已長成青春玉女 ，個個都是美人胚子，而且都有中等文化。奇怪的是大小老婆拖兒帶女擠住一室，中間也沒有隔簾遮掩，而且一個灶頭，朝夕相見，居然相安無事，還似乎相敬如賓。老頭安享齊人之福，真是令人歎服！

一九四五年抗日戰爭勝利，舉國歡騰，上海各界組織隊伍敲鑼打鼓歡迎抗日英雄。不久就看到戚家三位姑娘每人牽手一位青年軍官上門拜見岳父母，三位女兒小、中、大分別包了個陸、海、空。那時只見西廂房俊男美女，每日同進共出，昂首挺胸，風光無限，成了老屋裡一道亮麗的風景。頓時感覺可憐天下父母心，生男不如生女好。

光陰荏苒，轉瞬間四、五年過去，一九四九年五月上海解放，十月新政府成立。接著「鎮壓反革命運動」如火如荼地鋪開，隱藏未走的「反革命分子」包括不自首、被舉報的，一夜之間統統落網，戚家三姊妹的噩運也就開始了。上面兩個大的沒了消息；小女兒的夫婿是國民黨 陸軍上尉軍官，被捕後判了十七年刑期，小女兒帶了三個子女又受人歧視 ，無法謀生，結果離婚再嫁。一個幸福家庭從此黯然無光。老屋的房客都是逃難落荒戶，自各地遷居而來，所以有各色人等、各種職業、各種語言南腔北調燴雜一起，經濟狀況也參差不齊。二房東只要您付得起房錢，就是他的房客。

住在樓下灶披間西邊斗室的是一位六、七十歲的老太，寧波人，虔誠的基督徒。她窮得叮噹響，連電燈都點不起，房間裡整天一抹黑。可是她卻有三個已長成青壯年的兒子，兒子們出賣苦力勉強溫飽，但是娶不起媳婦難以成家，年復一年，這可急壞了老母親，真是皇帝不急死太監。

不料老太太自有妙計。她白天在街上兜兜轉轉，東張西望，尋尋覓覓，終於讓她瞄到了一位衣衫襤褸的乞丐少女正在要飯。她就走過去問長問短，了解姑娘身世直到她滿意後，就認她為乾女兒帶回家。

可憐的姑娘是個逃荒女，流浪街頭正走投無路，忽然天上掉下個好婆婆要收留她，到家又有一個身強力壯的小伙子呵護她兄妹相稱，怎不心甘情願也！不用好久，兄妹變成了夫妻，母女變成了婆媳，三個兒子都是靠著老媽這樣煞費苦心獲得了老婆，而且先後喜獲麟兒。今天，我仍要感而歎之：那個時代真是好人多啊！

最後我要心懷悲傷地介紹一戶鄰居。他們一家四口山東人，老爸是個山東大漢，生性耿直，勤勞養家，擁有一位善良老妻和兩個兒子。大兒子十歲左右，正處叛逆時期，整天和父母抬槓、惹麻煩。有一天又來事了，老漢一生氣舉起木棍要打他，可這小子四肢發達，拔腿就逃，父子兩人在樓下客堂沿著四壁一個在前面逃、一個在後面追。

我那時十二、三歲，是一個木訥遲鈍的小孩，正坐在客廳靠牆的椅子上休息，看見這緊鑼密鼓的一幕，仍然呆呆坐著也不知躲避。結果那小子直奔到我面前，舉起鐵榔頭般的拳頭，在我腹部狠狠打了一拳出氣，痛得我眼淚直流，腰也直不起來。

後來他們一家搬去南京，一天日本飛機在南京狂轟濫炸，無數民房被炸毀，百姓死傷無數。山東老漢一家四口，老媽和小兒子在家中不幸罹難，老漢和他大兒子正好有事在外倖免於死。消息傳來，鄉親們一片唏噓！

時光流逝七十餘年，如今這座五上五下的名人老屋，隨著大上海的改革開放，大興土木，推翻重建，成了拔地而起的層層高樓大廈。