作者女兒九歲時與六歲的弟弟合影。

感恩上蒼賜我一雙健康優質的兒女，他們姊弟倆是我生命裡最珍貴的財富。姊姊個性活潑開朗，外向好動。弟弟則溫文儒雅，內向好靜。他倆自幼失怙，那年姊姊九歲，弟弟六歲。

記得在先夫車禍過世不久的某天，來訪的親朋好友中，有人建議將姊弟中一人送返台灣，請祖父母幫忙照顧。親朋離去後，姊姊抱著我放聲大哭說：她一定是會被送走的那個，因為媽媽較喜歡弟弟。弟弟也過來抱著我哭訴：如果把他送走，他就不去上學。

聽了稚子之言，我心如刀割，淚流滿面，一手摟著一個，三人抱頭失聲痛哭。我斬釘截鐵地告訴姊弟倆：「媽媽怎麼捨得離開你們？我們一輩子都在一起，永遠不會分離。」姊弟倆破涕為笑，欣喜若狂。足見孩子們的幼小心靈，不求物欲，不怕貧困，只求母親的愛心和陪伴。

說也奇怪，姊弟倆的喪父之痛並未與日俱增，相反地突然表現的沉著冷靜，一夜之間成熟乖巧了許多，不像以前兩人時常吵鬧不休，互不相讓。倒是我這當媽的，時不時就會悲從中來，暗自憂傷流淚。每當此時，姊弟倆就一個站一邊拉著我的左右手，異口同聲地用他們有限的中文詞彙對我說：「媽媽，不要哭，我們會聽你的話，會用功讀書，會幫你洗菜、擦地板、倒垃圾，以後長大會賺錢養你……。」

哇！我感動的淚水噗哧噗哧地濕透了衣襟，剎那間，一個聲音飛越腦際，它提醒我：幼小的姊弟倆都如此堅強勇敢，做為媽媽的我，更應化悲痛為力量，走出憂傷，帶領他們積極努力去面對未來的層層挑戰。別畏懼，上蒼定會開啟另一扇門。

接下來的數十個寒暑，我們三人相依為命，各盡其職。他倆用功求學，品學兼優，姊友弟恭，孝順有禮，未曾讓我煩心過。兩人學業成績均傑出優秀，弟弟比姊姊更勝一籌，有時候會替姊姊解決課業難題。姊姊言詞犀利，有時候也替不善言詞的弟弟化解僵局。兩人永遠都是相互幫襯，相互依存，互讓互助，互敬互愛。

姊弟倆均畢業於名校，學有專攻，事業有成。姊姊結婚時，是弟弟挽著她步入婚姻的殿堂。姊姊在婚禮致詞時，特別感謝弟弟在她成長歲月中一直以來的陪伴和付出，更強調希望姊弟之情不會因為她的出嫁而淡化；弟弟則回應，對姊姊的敬愛是永恆不渝的。那一番真情告白，濕潤了在場所有來賓的眼眶。

今年八月適逢姊姊五十歲生日，弟弟百忙之中利用兩天周末，自美西返回美東，恭祝姊姊生日快樂。我為他倆的姊弟情深感到開心與驕傲，這是世間多麼珍貴美好的親情畫面啊！願祝這對姊弟的深情情深綿延不絕，直至永遠。