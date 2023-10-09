先是每天晚上室內一片昏暗孤燈搖曳，悲戚之聲陣陣傳來；繼而原來老爺子沒有什麼遺產，一旦沒有了薪俸，立即斷糧斷炊，生活無著。老大原本也是啃老倚老，如今自顧不暇，有了女兒又有一群親生手足責無旁貸，當然不可能再供養繼母等大小六口。

所謂樹倒猢猻散，接著而來的情況更慘：老二大姊與戀愛了八年的高職男子結婚，剛開始享受小家庭幸福生活，又喜獲懷孕雙胞胎，不料分娩那天因患妊娠高血壓 ，剖腹產後留下兩滴清淚沒有醒來。夫君F先生樂極生悲，立刻雇了兩位奶媽接了雙胞胎，一去無音訊。

老三二姊，老爺子活著的時候，因為她擅自去舞廳當了歌女，又與老黑生了孩子而不准進門（後來小黑沒有成活），只是有事與姨媽聯繫。一九四五年抗日勝利，她又結識了一位美國士兵，此時長兄為父，那位美國士兵上門求親，經過談判居然成功抱得美人歸，還把四妹和繼母三姨太一起帶走。

可憐三姨太沒有文化，面對兩兒一女無以為生，不久最心愛的小兒子九弟又染病夭折，所以她傷心之極丟下一雙子女跟著三小姐走了。可是到了香港 ，三小姐又把繼母撂在那裡，而姊妹兩人去了美國。幸而後來三姨太因禍得福，再嫁夫君生了兩個女兒，十多年後聽說女兒都上了大學，願她晚年幸福！

再說她兩個留守上海一兒一女的命運。女孩子八妹跟著大房的五姊生活，一天五姊不知從哪裡弄來一大碗北杏仁，烤熟了與四、五個弟妹一起大快朵頤。不料北杏仁有毒不能多吃，果然八妹中毒而死，其餘的也奄奄一息，經搶救倖存。

三姨太的男孩子依附老大生活，聽說因乏人管教招人嫌棄。新中國成立後，母子在香港、九龍隔岸相望，淚汪汪未能團圓（時香港尚屬英殖民地，國人擅越就是叛國）。

再說二姨太和她的兒子：老爺子死後母子相依為命，一度靠賣小蔥過日子。老媽自稱「填房」（大太太死後身分提升填充為正房），為人善良本分，勤勞樸素，自尊自強，教子有方。她奮力供養兒子上學，期望兒子出道翻身有日。真是有媽的孩子是個寶，沒媽的孩子是根草！

最後還有兩個丫頭沒有交代。大丫頭已經亭亭玉立，她的任務是專門照管大房男孩老五，猶如奶媽，在主人家中比較可以自由社交。某次她的男朋友來訪，正逢全家人在圍桌午餐。由於她是丫頭身分，不可與主人家同桌，只能坐在小板凳上吃飯。她對男友隱瞞了丫頭身分，此時生怕暴露，嚇得一躍而起擠坐在主子身旁。事後慘遭主人們嘲笑而羞愧難當，她一氣之下就整理簡單行李，叫了一輛黃包車忿忿離去。

至於剩下的另一位屬於三姨太的小丫頭，她還沒有獨立處世能力，仍然留在李家糊裡糊塗地過日子。