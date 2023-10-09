父母來美，二十三年裡跟我居住。父親罹患糖尿病 ，最後五年，因腎衰而需透析，無法回到他生前工作了四十多年的地方。二○一七年，高齡九十的父親，病故矽谷。

為達他回鄉心願，我與母親送他歸故里安葬。十一月底，家鄉的書法 協會、文聯等文化系統單位，還有他生前工作過的圖書館舉辦了隆重的書法展覽，以此來緬懷父親當年在家鄉的貢獻。

幾天前，我靜坐書房，一邊品嘗家鄉寄來的「紫筍茶」，一款唐代茶聖陸羽筆下「茶經」裡所描繪當地的名茶：「紫者上，綠者次；筍者上，芽者次；葉捲上，葉舒次。」陸羽曾在湖州長興顧渚山茶園裡生活過多年。喝茶時，我取下書架上新買來的書「名茶美器」翻閱著，我的目光突然停留在其中一頁兩張一上一下的插圖照片，上圖是「顧渚山唐代摩崖石刻」，下圖是一塊石碑「顧渚山唐貢茶院遺址碑」。

這石碑我太熟悉，因上面的顏體字是父親書寫的，雖照片上的字跡比較模糊，可上面的每一個字都印刻在我記憶中。石碑立於上個世紀九○年代，是父親當時受縣政府委託而書寫，內容是「七七零年至一三七五年，大唐紫筍茶貢茶院，茶聖陸羽置茶園於此，並撰《顧渚山記》，長興縣人民政府立」。

睹物思人，不知不覺，我淚流滿面。父親，呂鐘揚，曾被選為浙江湖州市書法協會副主席，那裡地處太湖邊，魚米之鄉，物產豐富，茶葉、絲綢、湖筆，聞名遐邇，又因宋末元初書法家趙孟頫生於此地的緣故，後來湖州善璉生產的毛筆冠文房四寶筆之首。父親的墨跡當年遍及當地許多建築，他的墨寶也常被人們珍藏，還有眾多曾受教於他的書法學生。

後來父親來美居住，又逢那些年日新月異的拆建活動，許多舊建築，連同父親那些題字都消逝在歲月裡。殘留不多的作品，也因當年不落私人名款，後來者也不知誰人書寫，或胡亂鈐印，或冠他人之名。唯有我，父親的女兒，目睹熟悉的字體，潸然淚下。

記得二○一五年我回國探親，發現那座從山下仰望山頂、隱約可見那氣勢雄偉的黃色廟牆不見了，進廟打聽父親書寫題字鈐印的橫匾「顯聖禪寺」，無人知曉它的去處。我十分難過，一路追溯尋根，亟盼看到那遒勁有力的書法，結果卻失望而歸。

二○一九年，我乘車去拜訪闊別了四十年的高中母校，這是後來重建的新校園。車到校門口時，看到大門橫牆上的四個大字「長興中學」，我的心跳突然加快，多麼熟悉的字體，下車拍照留影（見圖），仔細一看，卻發現不是父親的印章。

原來新建校園後，校方沿用了父親當年書寫校牌的字體，因無人知曉書寫者，於是校方就用了八十年前第一任校長的印章。陪同我的高中校友，是父親曾經的書法學生，也是現在當地有名的書法家，他與我約定，第二年我回去申述並糾正。不料疫情 開始，便耽擱至今，成為追思裡的遺憾吧。