作者於上海海寧路老屋曬台上的「全家福」。

一九三八年日寇侵華上海淪陷後，我們原來住的南市區老房子不久就被炸毀，父母帶著我們三個子女流離失所，最後住進了坐落在閘北區海寧路的一座老房子裡。

這是一座五上五下的兩層樓大房子，據說是上海名人虞洽卿的舊屋。該屋坐北朝南，前排每層樓有東西各兩間廂房，中間一間客堂。後排則有東、西「亭子間」和兩間廚房（滬語灶披間），上、下灶披間旁邊還各住有一戶，廚房頂上還有一個露天木陽台供曬衣裳。

與我們同時陸續搬進了十三戶人家，其中兩家是二房東 ，他們各居樓下客廳兩旁的一間廂房；其他租戶統稱三房客一家一間，大房東從不見面。住戶如此之多，故戲稱「七十二家房客」。

話說那個年代沒提倡避孕，每家每戶差不多都有三、四個小孩，多至八、九個，十三戶人家大人小孩總數就有六、七十來口人。可是同在一個屋簷下生活，共用三個水龍頭，卻從來沒有發生過搶奪爭吵的事，也沒有人前人後說三道四搬弄是非的三姑六婆。租戶們一住就是幾十年，所以就成了老鄰居、老鄉親，各家有什麼人什麼事也都瞭如指掌，那才真叫「和平共處」。

我家租的是樓上東廂房，東鄰一板之隔談笑相聞的，是一間大廂房租戶廣東人姓李。那真是一個大戶人家，老爺子是市郵政 局的科長，是本宅官位最高的成功人士，又是二房東侯某的頂頭上司，侯某每晚飯後都要上來畢恭畢敬請安解悶。

老爺子擁有一妻二妾，還有兩個丫頭。大房生了六個孩子，二房一個，三房三個，大哥已經大學畢業，小弟還在襁褓之中，所以小的幾個索性叫編號八妹九弟，沒有名字。搬進來時大概大太太剛歿，只看見她的妹妹（孩子們的姨媽）每天晚飯後濃妝豔抹過來陪姊夫閒聊。

他家來的頭幾年可說是人丁興旺，氣勢非凡。兩位如夫人因為都是由原丫頭提升，所以在大太太兒女們面前仍然沒有什麼地位，各帶子女住在板壁隔出來的斗室裡。

兒子老大迷戀舞廳，結識了一位漂亮姑娘，就硬與溫雅賢淑的未婚妻解除婚約而另娶新歡。其他兒女們對我們貼鄰也是居高臨下，即使有要求也像發命令，例如他家兒子老三剛搬來時對我說：「拿把掃帚來！」

老二姑娘二十多歲，儼然大家閨秀，輕易不露面不出門。她看中了我，客氣地要求我去書攤為她借書，並允許我一起看，我就投桃報李為她跑腿。由此我也有幸在小學畢業後失學的兩年中，閱讀了大量古今中外文學名著，為此打下了一定的文學基礎和人生啟蒙教育 。

後來我又和他家比我大兩歲的同齡人四妹，因有畫畫寫作唱歌等共同愛好，而結成好友。同時我們也與李家的姨太太丫鬟們，因為在廚房中朝夕相見，而柴米油鹽無話不談，我還向她們學了不少廣東話。

誰知好景不常，簡單快樂的日子沒有多久，忽然大家庭的頂梁柱老爺子得病住院，消息傳來，一命嗚呼！頓時李家大難臨頭，一路下滑，家敗人亡，骨肉分離，慘不忍睹。