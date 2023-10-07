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我的第一輛寶車(下)

潘全安

有一天，老董陪我練開車時，隨口談到四缸引擎與八缸引擎的區別，並親自示範八缸引擎加速的威力。老董一邊猛踩油門加速，一邊解說。他卻沒注意到，此刻在附近有一輛淺黃色的日本豐田小轎車，正好轉入停車場。說時遲，那時快，老董想要減速已經來不及了。

只聽得一聲轟然巨響，道奇北極星如餓虎撲羊一般，猛力撞上豐田小轎車。可憐的日本車輪軸被撞斷，趴在地上，無法動彈；而道奇北極星卻只有引擎蓋稍有翹起，其他一切如常。

所幸無人受傷。我們聯絡上警察來處理車禍，心裡滿是擔憂與懊悔，擔心可能要承受的刑責與重罰。然而，我們多慮了，老董雖然超速行駛，但是他開在主幹道上，所以擁有路權；而來車進入停車場時，並沒有路權，其駕駛也沒有停看聽便擅自闖入，過錯更大。最終，警察同情我們都是學生，所以對車禍雙方都未處罰，而是交由保險公司處置理賠事宜。

最巧的是，車禍雙方用得是同一家保險公司，我方僅需負擔自身的修車費用。老金安慰老董，說這輛道奇北極星車只有些微的外觀損傷，不修也照樣能開，何況，車齡已高，不值得修。如此便免去了可觀的車身修理費用。我雖不是肇事的駕駛人，卻在車上親眼目睹事件的發生。車禍後，心中感到無比震撼，神經緊繃，偶爾噩夢中還會重現車禍現場，幾度想要打消學車計畫。在三位好友的鼓勵與精神感召之下，重新上路練開車，事故的教訓讓我體認到行車安全的重要，而更加小心翼翼。

終於，帶著朋友的祝福，我通過筆試與路考，順利取得駕照。老金在學業結束之後，將其寶車轉讓給我，我也順理成章地晉升成新一代有車階級的留學生，並開始擔起留學生互相幫助的傳承責任。八月初，我應同學會的請求，前往機場迎接新來的留學生。之後，我駕駛這輛帶著外傷的寶車，義務為身邊的朋友們提供出行服務。我還現身說法，假充行家，用我的寶車訓練了幾位後進留學生，教他們學會開車，取得駕照。

自從有了車之後，我的生活空間和活動範圍也不再受限於步行所及之處，我有更大的能耐可以為他人提供幫助，我感到榮幸，自己從被服務者變成提供服務者；我的眼界與心胸變得更開闊，我得以遊走於香檳城的每個角落，並跨越州界去接觸各種不同的人與事，和各類的風土民情，並開拓更廣闊的人生里程與生活經驗。這年暑假為我建立了對未來發展的信心和準備，還留給我難以忘懷的甜美回憶。

留學生 道奇 駕照

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