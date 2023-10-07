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泉州灣風雲

陳旭

歷史上的一陣風雲變幻，留給一座城市便是繁華和滄桑。一九七四年福建泉州灣宋代古沉船（見圖）的出土，便可想像義大利旅行家馬可波羅筆下，西元十三世紀古城泉州東方第一大港的繁榮。

當時挖掘考古工作主要由廈門大學莊為璣等幾位教授主持。這是一艘長三十四米、寬十一米，可載重兩百多噸的中國遠洋帆船，以當時的技術，那是艘巨無霸的商船。從形成的堆積層厚度推算，沉船被掩埋已有七、八百年的光陰。

出土的銅錢，按其年號看，多數為北宋與南宋錢幣，年號最晚的是「咸淳元寶」，那是南宋一二六三年至一二七四年間鑄造的貨幣。從船艙殘存出土物來看，數量最多的是香料和胡椒等物品，專家推測是蒲氏家族的香料船，因為當年從東南亞、印度和阿拉伯國家進入泉州的香料貿易，基本上由蒲壽庚家族壟斷。

蒲壽庚祖先為阿拉伯人，蒲氏家族從廣州遷移到泉州後，飛黃騰達，擎天架海，他能憑一家之力強大的海上武裝，擊敗連南宋官府都無力應對的海盜，而成為南宋朝廷破例賜官的蕃商，授福建安撫使兼沿海都制置使，也就是統領福建的海防和貿易事務，成為亦商亦官的商賈巨富。

那麼，如此顯赫家族的龐大商船，大風大浪都過來了，為什麼沉在家門口？二〇二一年第四十四屆世界遺產大會上，澳門大學歷史系楊斌教授提出最新較確切時間的研究推論，沉船事件發生在宋朝末年、蒲壽庚與南宋朝廷分道揚鑣的一二七七年（南宋景炎二年）夏秋之際。或許是南宋朝廷過於腐敗，蒲壽庚早有不滿，或許是蒲壽庚見南宋大勢已去，對流亡朝廷在南下過程中並不鼎力相助，南宋官兵則對返航的蒲壽庚商船下手，劫掠貨物後將船沉入海中。隨後的歲月裡，不見天日，海濤拍打，風雨侵蝕，層層淤泥覆蓋其上。

蒲壽庚與宋廷撕破臉後，徹底移根換葉叛宋投元。元朝統治中國後，忽必烈命蒲壽庚繼續掌管泉州對外貿易。在蒲壽庚的經營下，泉州港超越廣州港，並成為東方的第一大港。從泉州城市擁有「世界宗教博物館」之稱的眾多古蹟遺存，便可感受當年泉州的繁華，寬厚的包容性和開放性，鑄成「漲海聲中萬國商」的東方文明。

蒲壽庚死後，他的家族捲入元朝末年的「亦思巴奚」十年戰亂，這次蒲壽庚家族沒那麼幸運，押錯了寶。那是在一三五七年，泉州穆斯林武裝加入到福建沿海的多個派別軍閥間的大規模混戰，最後蒲壽庚家族武裝戰敗，連累所有蕃商遭遇滅頂之災而四處逃命，導致泉州港從此衰敗沒落。

繁華如夢，輝煌如過眼雲煙。回望歷史長河，我們常常震驚地發現，那些盛世輝煌只是曇花一現，一座城市的繁榮景象更是如此，留給人們更多的是思考和借鑑。

義大利 東南亞 澳門

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