三十多年前從北京來到洛杉磯 ，經家父的朋友介紹，到一家中醫針灸診所打工，老闆是香港來的中醫師。病人離開後，我開始清理打掃診室和醫師的辦公室。

在老闆的辦公桌上第一次看到「世界日報 」，一下就把我吸引住了，因為我還要繼續清理，就問老闆報紙是否已經看完，可不可以丟掉？老闆回答說已經看完可以丟了。我一聽如獲至寶，問老闆我能不能拿回家去看？他說當然可以。就這樣，我開始我和世界日報的緣分。

在中醫診所打工幾個星期，最大的收穫就是除了賺錢補貼家用外，每天老闆都把他當天看完的世界日報給我。我回到家晚飯後，沏上一杯茉莉花茶，品茶、看報，悠然自得。

剛剛來到洛杉磯不久，這輩子第一次看到不一樣的、講真話的報紙，慢慢地斟酌，細細地品味。新聞報導包括世界、美國、加州和洛杉磯本地、台灣、大陸、香港以及經濟、文化、娛樂，還有讀者的觀點，應有盡有，目不暇接，晚飯後的幾個小時一晃而過。

看過世界日報，讓我知道什麼是新聞媒體報導的真正涵義，每天讀報變成了我的一大享受。幾個月後我找到新的工作，雖然收入增加了，但還到不了有寬裕的錢訂報紙，只好周末到華人區買菜的時候，買當天的世界日報，回家暫時享受一下。

來美國之前，我在北京中醫研究院獲得了中西醫結合骨傷科博士學位，到洛杉磯後馬上考取中醫針灸執照。來美幾年後，自己覺得已經有足夠的經驗和經濟實力，可以自立門戶，開業行醫。隨後診所逐漸走入正軌，收入增加了，於是訂閱了中文的世界日報和英文的洛杉磯時報，每天下班後最大的樂趣就是讀報。

先看洛杉磯時報，世界各地新聞、國內、加州、洛杉磯、經濟、體育、娛樂等包羅萬象，但報導中港台的新聞則很少。洛杉磯時報幾十年來換過幾次主人，可報導的新聞內容傾向基本沒有變化，比較偏重自由派，特別是每到地方和總統選舉期間，洛時的報導和新聞幾乎是一邊倒傾向於自由派。當保守派當道期間，記者們的文章則是持批評態度和負面的報導。

我本人對政治沒有太多興趣，讀洛杉磯時報的大部分時間都在經濟、體育和娛樂版面。讀經濟讓我了解到投資的動態和趨勢，細觀股市發展與走勢，把握自己的財務未來；看體育關心洛杉磯本地湖人、快艇、公羊、洛加大和南加大的球隊；讀娛樂新聞純粹是為了消遣，安排周末的娛樂活動。

而每天看世界日報則花很多時間研究美國和中港台新聞，因為世界日報的記者是站在秉直公正的角度寫文章，看到什麼就報導什麼，講真話、實話；不像有些中文報紙整天連篇累牘地講假話、發布不實信息，隱瞞事實，矇騙民眾。

特別是世界日報記者在中文的環境成長，從中國人的社會條件、心理狀態、文化背景、歷史觀點來報導新聞，用中國人的思維方式來描述表達新聞，讀起來感覺十分貼切，內容更適合中國人的口味、心態和閱讀習慣。另外世界日報還經常發表對同一個新聞完全對立和不同的觀點，讓你從不同角度來觀察、思考、體會和判斷。

疫情期間，世界日報有關疫情的報導很全面，對於中港台的病情傳播發展，讓我們了解到家鄉受災的影響。是世界日報的報導讓我及時找到疫苗接種的地方，及時發現政府員工支票保護申請和員工失業申請。

近年來對亞裔 歧視的事件在美國各地頻發生，世界日報都能夠及時報導，替亞裔受害者發聲，為受害者募捐，伸張正義，讓亞裔的聲音表達出來，使得當地的政治家尊重民意，通過法律來保護弱勢族群。

回首幾十年來，世界日報伴隨我們在異國他鄉成長，是我們和故國連結的紐帶和橋梁，是我們洞察世界的窗口，也是我們了解世界最佳的選擇。