我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范士丹追思會 藍天使送別 孫女：她是我永遠的太陽

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

不一樣的新聞報導

顧華

三十多年前從北京來到洛杉磯，經家父的朋友介紹，到一家中醫針灸診所打工，老闆是香港來的中醫師。病人離開後，我開始清理打掃診室和醫師的辦公室。

在老闆的辦公桌上第一次看到「世界日報」，一下就把我吸引住了，因為我還要繼續清理，就問老闆報紙是否已經看完，可不可以丟掉？老闆回答說已經看完可以丟了。我一聽如獲至寶，問老闆我能不能拿回家去看？他說當然可以。就這樣，我開始我和世界日報的緣分。

在中醫診所打工幾個星期，最大的收穫就是除了賺錢補貼家用外，每天老闆都把他當天看完的世界日報給我。我回到家晚飯後，沏上一杯茉莉花茶，品茶、看報，悠然自得。

剛剛來到洛杉磯不久，這輩子第一次看到不一樣的、講真話的報紙，慢慢地斟酌，細細地品味。新聞報導包括世界、美國、加州和洛杉磯本地、台灣、大陸、香港以及經濟、文化、娛樂，還有讀者的觀點，應有盡有，目不暇接，晚飯後的幾個小時一晃而過。

看過世界日報，讓我知道什麼是新聞媒體報導的真正涵義，每天讀報變成了我的一大享受。幾個月後我找到新的工作，雖然收入增加了，但還到不了有寬裕的錢訂報紙，只好周末到華人區買菜的時候，買當天的世界日報，回家暫時享受一下。

來美國之前，我在北京中醫研究院獲得了中西醫結合骨傷科博士學位，到洛杉磯後馬上考取中醫針灸執照。來美幾年後，自己覺得已經有足夠的經驗和經濟實力，可以自立門戶，開業行醫。隨後診所逐漸走入正軌，收入增加了，於是訂閱了中文的世界日報和英文的洛杉磯時報，每天下班後最大的樂趣就是讀報。

先看洛杉磯時報，世界各地新聞、國內、加州、洛杉磯、經濟、體育、娛樂等包羅萬象，但報導中港台的新聞則很少。洛杉磯時報幾十年來換過幾次主人，可報導的新聞內容傾向基本沒有變化，比較偏重自由派，特別是每到地方和總統選舉期間，洛時的報導和新聞幾乎是一邊倒傾向於自由派。當保守派當道期間，記者們的文章則是持批評態度和負面的報導。

我本人對政治沒有太多興趣，讀洛杉磯時報的大部分時間都在經濟、體育和娛樂版面。讀經濟讓我了解到投資的動態和趨勢，細觀股市發展與走勢，把握自己的財務未來；看體育關心洛杉磯本地湖人、快艇、公羊、洛加大和南加大的球隊；讀娛樂新聞純粹是為了消遣，安排周末的娛樂活動。

而每天看世界日報則花很多時間研究美國和中港台新聞，因為世界日報的記者是站在秉直公正的角度寫文章，看到什麼就報導什麼，講真話、實話；不像有些中文報紙整天連篇累牘地講假話、發布不實信息，隱瞞事實，矇騙民眾。

特別是世界日報記者在中文的環境成長，從中國人的社會條件、心理狀態、文化背景、歷史觀點來報導新聞，用中國人的思維方式來描述表達新聞，讀起來感覺十分貼切，內容更適合中國人的口味、心態和閱讀習慣。另外世界日報還經常發表對同一個新聞完全對立和不同的觀點，讓你從不同角度來觀察、思考、體會和判斷。

疫情期間，世界日報有關疫情的報導很全面，對於中港台的病情傳播發展，讓我們了解到家鄉受災的影響。是世界日報的報導讓我及時找到疫苗接種的地方，及時發現政府員工支票保護申請和員工失業申請。

近年來對亞裔歧視的事件在美國各地頻發生，世界日報都能夠及時報導，替亞裔受害者發聲，為受害者募捐，伸張正義，讓亞裔的聲音表達出來，使得當地的政治家尊重民意，通過法律來保護弱勢族群。

回首幾十年來，世界日報伴隨我們在異國他鄉成長，是我們和故國連結的紐帶和橋梁，是我們洞察世界的窗口，也是我們了解世界最佳的選擇。

世界日報 洛杉磯 亞裔

上一則

鷗歸處（二）

下一則

上海人的活路（下）

延伸閱讀

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港
議員：中國人湧入買地種大麻和墨西哥毒販合作

議員：中國人湧入買地種大麻和墨西哥毒販合作
長榮航空攜天使隊 推全壘打送愛心

長榮航空攜天使隊 推全壘打送愛心
洛杉磯連串砸車案 車內財物被偷光

洛杉磯連串砸車案 車內財物被偷光

熱門新聞

日本作家村上春樹。（美聯社）

諾貝爾文學獎不再青睞村上春樹？看好度榜首是中國女作家

2023-09-29 02:16
臺灣湛藍海洋聯盟共同創辦人暨執行長陳思穎。(記者邱德祥／攝影)

湛藍海洋推水上掃地機器人 清除海廢找回純淨

2023-09-29 07:00
嚴歌苓。(中新社)

以文學為民族寫歷史 嚴歌苓盼中國作家說真話

2023-10-01 13:31
小說家王文興9月27日辭世，享壽84歲。圖為他在老家紀州庵留影。（本報資料照片）

小說家王文興84歲辭世 「文字的苦行僧」一天只寫30字

2023-10-02 19:29
南寶總經理許明現。(記者蘇健忠／攝影)

台灣接著劑龍頭 南寶樹脂精準研發 打響口碑

2023-10-01 07:00
〈蘇格拉底之死〉（1787年，圖片取自維基共享資源）

喝下一杯毒酒——如何面對死亡

2023-09-30 02:02

超人氣

更多 >
74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身
這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎

這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎
4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力

4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力
光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到
曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售