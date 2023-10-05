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恩師楊樹人教授

江煥昇

楊樹人教授的顯赫學術成就，早有定論，我這個後生後學，沒有資格多置一言。我一九五三年在台大商學系就讀二年級，當時雖未受教於楊教授，但已聽聞法學院的教職員和同學們都對楊教授極為敬仰。進入三年級，我選了他的貨幣銀行學，那門課沒有教科書，每周都由他發放講義。那時沒有打字機，更沒有複印機，講義由楊教授編寫，交由總務處刻印蠟紙，然後油墨滾印。

這是一項冗長費時費事的程序，很多時候總務處人少事多，發放講義跟不上課程的進行，講義的刻印和發放就由我和其他幾位同學代勞。每星期三我們從總務處拿到印好的講義，在上課前發放到同學的課桌上。這時楊老師進入課堂講台，我們全體學生起立致敬。

在開學第一堂課上，楊教授對同學們宣告：上不上課悉聽尊便，但不准遲到早退，避免打擾其他同學聽課權利。我因視力較差，總是選坐在前兩排，這樣我即使想逃課也不行啦。

那個年代，凱因斯新經濟學說席捲全球經濟學界，傳統式的貨幣銀行及國際貿易也受到深層影響。楊教授也將這些新思想編入他的講義，為了保持新觀念的原汁原味，在很多地方採用直譯形式，讀起講義來需要慢吞細嚼才能窺其全貌。好在楊教授在講台上為我們細心講解，我們得益不少。

楊教授要求同學們不可遲到早退，他自己也是準時上下課；他多半時候穿著一襲藍色長袍，袖口捲出白色襯衫，在開講前五分鐘走上講台，與同學互動。

他的課多半排在第二節或第三節，他總是上午八時半左右騎著自行車到法學院，碰到陰雨颱風，則搭公交車或三輪車。他是時任台灣警備總司令彭孟緝將軍的妹夫，但從未見過楊教授乘用小轎車或吉普車，即使後來他接任中央研究院總幹事時亦如此。他是中國傳統知識分子的典範，受到同學們和教職員們的尊敬。

我在四年級選讀了他的國際貿易，與楊教授的接觸更多了。他的研究室在二樓，他上午除了上課，多半留在研究室，除了自己做研究外，很願意幫助同學。當年法學院規定：取得學士學位之前，須在四年級第二學期繳交論文一篇，並需得到指導教授批准。我在第一學期便獲得楊教授同意，接受我這個論文學生。

第二學期開學後，我去請益楊教授論文研究題目和內容，他笑著對我說：「雖然我的兩門課，你讀得還不差，但要在這方面寫出一篇像樣的論文，不是件簡單的事。我仔細為你考慮過，建議你翻譯一本有關凱因斯新經濟學的短篇名著，那樣的話至少有三個好處：對新經濟學有更深了解，促進英語能力，及加強中文表現程度。」我聆聽後心中充滿了感激，立刻接受了他的建議。

楊教授旋即從書櫃中抽出一本英文小冊，「Essays On Economic Growth by Joan Robinson（節約版）」，他建議我應該先讀懂這本冊子的內涵，有不清楚的地方，他可以在內容和英文方面指導我。

我回到宿舍花了兩個星期先將冊子粗略地讀了兩、三遍，猛查英漢字典，將英文生字全查了出來；然後試著深讀，很多英文方面的困難，都必須先行解決。一個月後我去見楊教授，請他講解那些我弄不清楚的內容，每次他都耐心地為我解釋，甚至改正我在英文方面的誤解。

一個月後，我在他的研究室花了兩個小時陳述了我對全書的了解，稍作修改後，他同意了我的陳述，並同意我開始中文翻譯。我又花了一個月的時間將該書翻譯出來，經楊教授仔細審閱後並批准了我的畢業論文。真的，為了我的畢業論文，楊教授花了不少精力和時間，我當然對他心存感激並對他產生崇高敬意。我往後出國留學深造，這篇畢業論文對我在英文和經濟學方面都有著莫大幫助。

畢業後我去了新加坡南洋大學商學院，曾給楊教授去信問安和請益。楊教授實在事忙，除了教書和研究外，還得分身兼任中央研究院總幹事的行政事務，以及對執政當局提供諮詢，為國效勞，胡適之先生曾稱讚他「楊教授學貫古今，是一代的聖人」。我不敢也不忍再给他添加麻煩，往後便斷了聯絡。

多年後才得知他退休後移居洛杉磯，與其子女同住，享盡天倫之樂，以九六高壽仙逝。我迄今懊惱不已：如果知道楊教授曾仙居洛杉磯，無論怎樣，我定會專程去拜訪他，再次面謝師恩！

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