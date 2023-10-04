大哥告訴過我，有個遠房兄長黃克勳在青年軍二○二師，駐軍崇明島。到上海第三天，我獨自乘輪船去崇明島看望他，這是我第一次看到大海。克勳哥只是個普通大兵，我在他那裡一同睡地舖住了一夜。晚上，他告訴我當兵很苦，自己很想家。三十多年後，我在湯樓老家看到他。國民黨兵敗，上海解放後，他被遣返回鄉，也算如了他的願。

學校既已解散，何去何從，我心裡十分茫然。到了三、四月份，形勢更加緊迫，四散的同學中，個別人跨海去了台灣，多數人則選擇回到原籍。

我家在「解放區」，一些長期生活在「蔣管區」的同學對共產黨 一無所知，聽信共產黨「共產共妻」一類謠言，勸我不要回去。但從解放區出來的我，知道共產黨不是魔鬼。我少年加入「兒童團」，一九四六年小學畢業之後，作為「積極分子」，在「單西南翻身大隊」工作過幾個月，所接觸大隊領導都是知識分子，還跟其中一個頂頭上司揭興光學唱過京劇；揭後來擔任過中華人民共和國駐歐洲某國大使館 參贊和中央黨校行政處長。

但是，我回家能幹什麼？那時，我家已被畫為地主，回去還能繼續讀書嗎？很可能就是一輩子當農民的出路。左思右想，我決心當兵，參加中國人民解放軍 。

五月初，我和柴氏三兄弟回到了南京。彼時，柴明燦的大哥柴文石在南京浦口醫院，據說還是民盟的重要成員。他告訴我們，解放軍正招文藝兵，介紹我們前去報考。一九四十九年五月十九日，我們四人來到解放軍第二野戰軍後勤政治部文工團報名。

後來得知，當時考我的，正是文工團副團長劉季雲，後來成為八一電影製片廠的知名演員。我個頭矮，不足一米五，劉季雲拍著我的頭，問：「參加文工團你會什麼？」我立即說，會吹笛子，他說吹一首聽聽。我吹了一曲「蘇武牧羊」，曲罷，他又拍了一下我的頭，說：「我收下你了。」

從那天起，我就成了一名解放軍文工團團員。