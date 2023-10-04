作者收藏1982年出產、戴了戒指的芭比娃娃。

史上第一個芭比 娃娃，於一九五九年三月九日在紐約美國國際玩具博覽會上亮相。而我這尊在美國只花兩美元淘得的唯一私藏（見圖），是翻早在一九六六年便取得設計專利權的芭比模板，生產於一九八二年，臉型與五官已進化得十分甜美，包括招牌「露齒笑」，眼睛更大更卡通化，鼻梁更高挺。唯獨異於真人的長脖子和寬肩膀，以及用於捧物或勾掛皮包飾品、呈直角前彎的手臂，仍屬於「早期身體設計」的一部分，故而整體看上去有絲絲誇張的突兀。

一九六六年專利模板身軀最突出之處，是戴戒指的功能，右手無名指上開了個洞眼，可將戒指配件嵌入。戒指後來也出現不少花樣，有碎鑽水晶以及各色寶石，大概你可以想像得到的各種戒指，芭比的珠寶盒內肯定不難找到。

憑靠著一副成人體態，芭比完敗傳統洋娃娃的刻板形象設計，甫上市即席捲美國玩具市場，問世時的官方「人設年齡」是十九歲，正是青春少女，卻也是已有資格開車、搬出家門獨居，從事各種職業的自立年紀。

一九六六年芭比「二十六歲」，美國這年齡的一般女性在該年代已普遍結婚生子。玩具公司讓她戴戒指，很大程度卻只是為了推銷更多配件。美國人的傳統概念裡，婚戒是戴在左手無名指上，給芭比右手戴的這個戒指大可以稱作是「花戒」，即不代表任何含義的裝飾珠寶。

可別小瞧娃娃手上多出這一個洞，它可是消費者們的無底洞，足以造成你的錢包猶如水壩潰堤的小漏孔。

早期設計的芭比天生「踮腳尖」，用意便於穿上高跟鞋，赤腳時腳底各有洞眼方便固定在展示座上，那是和成人藏家之間的一個密碼。高跟鞋多少局限了孩童的解讀能力，雖然有很多類型的職業婦女流行穿高跟鞋上班，然而芭比的優雅美麗還是多被著墨在華麗的衣裙禮服，以及和現實生活幾近亂真的配飾上；戒指則經常起到畫龍點睛的作用，它不但需要跟耳環、髮夾搭配，也會牽引出項鍊、手環、提包等需要。

芭比娃娃之於美國人的生活，不僅僅是陪伴孩童成長的一款玩具，更已然成為文化符號之一，亦是「人間物欲」的縮影。被社會學者與女權激進人士數落她「物化女性」，流行音樂時不時拿芭比開涮，把她形容成金髮無腦女，女人變得拜金都要她區區一個塑膠玩具娃娃來負責，簡直太看得起她了。

也是，長年以來她扮演無所不能的女性，遊走在兒童與成人、現實與幻想的廣闊世界中，同時吸乾了無數父母及藏家們的錢包。而長盛不衰的品牌形象，卻又是商界研究其成功行銷且無從模仿複製的典範。

買一尊玩具款芭比嚴格說並不花多少錢，一旦「擁有」之後則不然，很難保證你不會生出一股衝動，想要為她買房買車買家具，還要給她和閨密們張羅食衣住行娛樂，最恐怖的，應該是她們衣櫃裡永遠少一套的某件衣服以及關鍵配飾；此外，要不要為芭比養男朋友也是個問題，總是有很多名堂要你割地賠款。

配件甚至可比一般娃娃還要高價搶手，從衣帽裙褲、首飾手袋到鞋子不等，視年代與稀有程度而定，一雙不超過一截食指大小的「二手高跟鞋」，在網上從五元到五十美元不等，骨董款價格往往賽過常人的新鞋，堪稱「天價塑膠」。

史上最高價的一尊芭比，於二○一○年在紐約佳士得拍賣 會上以三十萬兩千五百美元成交，配飾設計出自澳洲 珠寶設計師史蒂芬諾·坎特瑞（Stefano Canturi）之手。該限量版芭比飾有祖母綠、一克拉澳洲粉鑽加上三克拉白鑽等頂級珠寶，拍賣的百分之一百收益捐贈乳癌研究基金會。

這才聯繫到了另一件事實：芭比創始人露絲·韓德勒（Ruth Handler）曾得過乳腺癌，且切除一邊乳房裝義乳，還創立過為乳癌患者生產義乳的公司，並親自設計人造乳房。從玩具到公益，樣樣都算計得到，且方方面面不斷締造傳奇，是芭比的本事也是魅力。

你也許已經聽說過，一九五九年出產的第一尊芭比娃娃，當年售價三美元，而若留到今天拍賣，可以價值高達兩萬七千四百五十美元的故事。然而請別忘記了芭比是量產玩具，擁有全球每兩秒鐘就會賣出一個的紀錄。一旦對這樣的物件啟動了「收集癖」將非常慘烈，也才會坐實了芭比藏家們一年平均買二十個娃娃、年消費約一千美元的官方統計數字。

作為一個亂燉型的淘寶收藏人，必須對動心認愛芭比娃娃的菜鳥藏家們拋出一個良心建議：「勸君莫入坑，此物最燒錢！」尤其別惹戴了戒指的芭比，娃娃連同配件多半不便宜，也必然是限量收藏款的設計元素之一，那可都是要你荷包出血的狠角色。