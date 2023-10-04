我牽著妹妹的手回家。鄉村的道路寂靜無人，兩邊是空曠無邊的棉花地，蒼白的月光拉長我們的倒影，我們的腳步答答地敲打土路。彷彿故事裡的各種妖魔鬼怪就藏在黑幽幽晃動的樹枝後面，瞪著綠眼睛的大灰狼就要從黑漆漆的棉花叢中竄出，我們不敢說一句話，緊緊拉著的手冒出汗，越走越急，飛跑起來。

半路上，遇到前來尋找我們的媽媽，她牽著我倆，一邊一個，我們再也不害怕。星星眨巴著眼睛，月亮高高掛在空中，倒映在大堤下的河水裡，像隻金色青蛙。回到家，我以為又會被罰站。每次闖禍，媽媽責怪我做姊姊的沒帶好頭。這次媽媽沒有，她撫著我的頭，說：「很懂事，把妹妹帶回家了。」

最遠的一次遠行，是把妹妹從北京帶到美國加州 。

由於數學拖後腿，妹妹高考 三次失利，放棄高考後，妹妹跟隨哥哥北漂。沒上大學一直是她的心結，也是媽媽的顧慮。我在美國大學畢業後找到工作，立即寄給妹妹幾千美元，再三催促她辭職，專心學英語考托福，我在這邊為她聯繫學校、辦理經濟擔保。心想著一定要幫妹妹圓大學生的夢，也是了卻媽媽的一樁心事。

千禧年夏天，妹妹推著兩個塞得鼓囊囊的行李箱，飛越太平洋，與我在洛杉磯會合了。距離一九九四年一月，我在上海虹橋機場與父母、兄妹一別，踏上西北航空公司的飛機去底特律，到和妹妹再相聚，整整過去六年半。

在我們手緊緊相握的瞬間，因時間和距離而結成的薄冰，融化了；因報喜不報憂而蒙上的面紗，吹落了。妹妹多了幾分沉浮商海的精明，我添了幾分程式師的木訥。快三歲的女兒，學會一個新中文詞，奶聲奶氣地反覆喊著：小姨，小姨。

妹妹像我剛來美國那樣，開始打工求學。畢業後，在一家電器設備公司就職，主管對中國區的貿易。我去她公司的聖誕派對，她的同事說：「薇，你姊和你長得一模一樣。」這不奇怪，從小到大，很多人都這麼說。

女兒屬牛，哥哥為她畫了一幅牛，鑲在金色的鏡框裡。我說：「如果是棗紅色的鏡框更好。」兩個星期後，妹妹來了，看到哥哥的畫，說：「棗紅色的鏡框更好些。」女兒哈哈大笑：「媽媽也是這麼說的。」我也笑了，難道思維模式也遺傳嗎？

那天妹妹來我家，然後我們去逛商場。回來時，在停車場看到兩個老太太，白髮蒼蒼，有些駝背，站在大樹下用日語嘰嘰咕咕聊天，不時地笑，還咯咯地不停。妹妹用肘彎推我一下，我會意，咪咪一笑，說：「那是二十年後的我倆呢。」

她是來向我辭行的，她將遷居舊金山，明天獨自駕車 到那裡去。在人生的旅途中，她第一次勇敢地自主地展翅飛翔，我既高興又掛念，祝她旅途愉快。這次是她獨自西行。