妹妹拿著畢業證書，頭戴方型黑色學士帽，身著黑色學位袍，走過噴泉池，走過玫瑰盛開的花園，紅撲撲的臉上溢出甜蜜的笑。藍天上，雲朵像大片的羽毛翩翩起舞；和煦的陽光裡，高高的棕櫚樹舉手打著節拍。這天妹妹大學畢業。

大學畢業證書上，深藍色的是校名和校徽，黑色的是專業學位、妹妹的名字和校長簽名。寥寥數字，字字如金。她雙手緊握著捲成筒形的證書，像抓住小時候在大河裡追捕到的滑溜溜的泥鰍，怕它溜走。我知道這張薄紙沉甸甸的分量，它來之不易。

這一刻她眼淚奪眶而出，淚裡含著多少酸甜苦辣。我也喉嚨哽咽起來，默默拍著她的背，我知道我們心裡說著同一句話：如果媽媽還在，看到這一天，她該多麼高興！媽媽會驕傲地說：我又打了一場勝仗。

回想起妹妹畢業典禮那天，清晰得彷彿在昨天。我和妹妹相差兩歲，小時候我倆穿一樣的服裝，一樣的髮型，差不多的身高，人們以為我倆是雙胞胎。瘦高的姊姊開玩笑，說：「瞧，你們倆就像城隍廟裡一對矮墩墩的鼓錘。」妹妹從小膽小，總是跟在我後面，像一隻可愛的小白兔。我帶著妹妹有過幾次遠行。

第一次遠行，那時我五歲，妹妹三歲。得知不久我家將由前街搬遷到正街，我非常興奮，迫不及待地帶妹妹去看新居。我不知道哪裡是正街，以為沿著小河邊的街道一直走下去，路的盡頭就是正街，就是我家新住房。走著走著，路口有分岔，左轉右拐。那麼多房子，哪間會是我家的房子呢？

我們迷路了，忘記了回來的路，最後遇到媽媽的同事，他把我倆送回家。我被罰站，不許吃晚飯，媽媽生氣地說：「以後不許帶妹妹亂跑了！」

還有一次，小學二年級時，我和妹妹跟著鄰居幾個年紀大的孩子，步行三、四里到近郊的村莊，看露天電影「春苗」。我們到達時，太陽已下山，依然熱氣熏人的稻穀場上，白色銀幕的正反面擠滿黑壓壓的人群，在地上坐的坐、站的站，興高采烈得像過節一樣。

我們找好位置，左等右等，電影就是不放映。暮色漸濃，人群從亢奮變得不耐煩，在地上東倒西歪，大聲的說笑也冷淡下來。我開始焦急，看完電影回家一定很晚很晚了吧？

悶熱的空氣裡吹出絲絲涼風，濃重的夜幕完全降臨，忽然一束亮光照亮銀幕，音樂響起，電影終於開演了。人群如潮水般湧向銀幕近處，鄰居的大孩子們也跟著向前擠。我雙腳牢牢抓住地面，緊緊拽著妹妹的手，不讓人群衝散我倆。我們的位置離銀幕很遠，只有在大特寫時看清人物面貌，看了一會兒失去興趣，妹妹說我們回家吧。