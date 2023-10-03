「朋友，看在耶穌的份上／別挖動這裡封存的塵土／ 勿動這墓石者將受祝福／移我骨殖的人必遭詛咒。」這首詩是一個簡單的碑文，這碑文竟是大文豪莎士比亞給自己寫的。它看上去文采並不很美，但這是一個咒文，咒文要的是法力而不是文采。這個莎士比亞最懂。

人們不禁要問，莎士比亞為什麼在去世前，給自己寫這樣一個奇怪的碑文呢？這裡面暗含著一些謎，雖過去了四百多年，謎底至今仍沒有答案。

莎士比亞一生有著無數個謎，甚至連他這個人是否真實存在過，都一直是個學術史上的課題。讀者一定覺得奇怪，莎士比亞世界聞名，一生寫了三十七部劇和大量詩作，幾乎全世界主要語言都有莎士比亞全集譯本，怎麼風光一世的莎翁成了個「問題人物」了呢？其實，在學術圈子內，關於莎士比亞這個人到底有無的爭論，一直沒有止息。

這跟當年的社會文化背景直接相關。在莎士比亞時代，社會上普遍看不起演員和作家，貴族和有身分者喜歡高雅古典文學而鄙視演戲，當年戲劇是為市民和下里巴人而設。那時英國的劇團有點像今天到處走穴的「草台班子」流浪演出，有些城鎮甚至不准演戲者進入。

不只歐洲，古代中國也是這樣情形。「戲子」是下三濫營生，文人寫劇本被認作不務正業。寫小說已屬不入流，而劇作家地位尤低，有如戲子，而演劇場 所大多被稱作勾欄瓦子，不是正經人廝混的地方。正因為這，中國文人劇作家活著時候不被尊重，甚至要隱姓埋名用筆名發表作品；而文學史上記述小說戲劇作家生平的名單叫「錄鬼簿」，可見那時作家地位之低。

明白了這些背景，就不難理解作為劇作家的莎士比亞當年身分為何成謎了。莎士比亞出身平民，小時候也沒受過好的教育 ，他從一個小市鎮跑到倫敦闖大運，後來憑自己努力成名而且成了世界級文豪，這是個今天讀來頗為勵志的鹹魚翻身故事。

但在講究門閥且勢利的當年英國貴族眼裡，這樣一個窮小子居然能夠壟斷英國文壇，是他們不能容忍的事情。於是在莎士比亞活著的時代，就有人攻擊和詆毀他，他死後抹煞和懷疑其成就者更是不斷。自十九世紀以來，懷疑莎翁身分謎團就在全球鬧得沸沸揚揚。質疑他的不僅有學者和歷史學家，甚至有各色世界級名人，除卻當年的貴族集團，近代疑莎者就有著名心理學家佛洛伊德 、馬克吐溫、卓別林、惠特曼、海倫凱勒等。

懷疑莎士比亞存在的理由是什麼呢？總而言之，他們不信一個出身卑微、學歷與文化水平有限的人，能在作品中對西方古典和英國律法與政治制度有如此深刻見解與洞察力；更不可能有如此卓絕修辭和寫作的能力。

他們試圖從根本上革除一個窮小子能夠成功的資格，為了否定莎翁的存在，他們必須找出他的替代者。於是疑莎者就尋找了一批莎士比亞的候選人：從大哲學家培根、當年「大學才子派」劇作家克里斯托弗·馬洛，到第十七代牛津伯爵愛德華，甚至更大膽的猜謎者斷定「莎士比亞」的真身就是伊麗莎白女王本人！

為了證明莎士比亞的不存在，這些狠人無所不用其極。最絕的凶招就是想掘墓驗明正身，不論擁莎者還是疑莎者，為了驗證，歷代都有挖他墳的衝動，甚至有人幾乎做了嘗試。

這就回到我們前面莎士比亞咒詩的話題上了。大約睿智的莎士比亞已經預知了他死後的這些紛爭，就給自己墳墓事先加上了這護棺符。

這是一首詩的謎箴。乍讀之，讓人有些迷惑。其中「塵土」是何指呢？原來這裡有典故，它就指莎士比亞本人，源自聖經「創世紀」：「你必汗流滿面才得餬口，直到你歸了土，因為你是從土而出的。你本是塵土，仍要歸於塵土。」

莎士比亞把自己視為塵土，可謂謙卑到了極點；他希望死後不被打擾，這個懇求也樸素到了極點。如果連這卑微的懇求都不能被重視，他是有資格詛咒的。

這次朝拜莎翁家鄉，算是圓了我童年時的夢。能親睹莎士比亞故居和他的出生地，他幼時讀書的文法學校，他晚年從倫敦歸隱故鄉寫作的老宅，特別是拜謁了他在家鄉聖三一教堂的墳墓（見圖）；我相信，莎士比亞的英靈在世間存在過而且照亮過世界，不管什麼樣的人以何種居心否認他的存在……。