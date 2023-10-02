國共兩黨內戰期間，我的家鄉齊魯大地戰火瀰漫，可十四、五歲的我，卻一心只想上學。

一九四八年六、七月份，得知有個「海岱中學」招收「流亡學生」，我急忙帶著小學老師、遠房大伯黃延聖給我寫的介紹信，和他親侄子一起，從商丘與徐州間的黃口火車站上車，到南京夫子廟海岱中學招生辦事處報名。

心情忐忑地排在長長的隊伍中，感覺時間分外漫長。終於輪到面見招生官，我卻突然緊張起來。結果當天就被錄取，令我欣喜萬分。

學校在江蘇宜興縣。被錄取後，我和其他學生一起，在夫子廟一幢大房子打地舖住了十多天，等待前往宜興。那時，胞兄大哥在南京方山部隊當兵，在夫子廟等待出發期間，我到他那裡住了一周。

大哥一九四○年十六歲到河南商丘求學，並在當地雜貨店做店員，一九四六年參加國民黨 青年軍二百○六師。一九四八年三月，二百○六師在洛陽被解放軍 打敗，大量士兵做了解放軍的俘虜，大哥是其中的一員，他在夜間解放軍押解戰俘的路上脫逃，逃跑時被發覺，解放軍戰士朝他開槍，子彈從耳邊飛過。萬幸他毫髮無損，得以逃脫，然後直奔南京方山，回到在此地重組 的二百○六師，以迫擊炮連上士班長身分，一九四八年底隨國民黨去台灣。

那時，我只認為夫子廟該是聖人孔子的聖潔之地，絲毫不知六朝古都南京秦淮河昔日的喧囂，不知「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花」，以及「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」的往事。目睹許多的煙花柳巷，往來的三教九流，來此尋花問柳的紈褲子弟，個別年紀大的學生還到窩棚裡看黃色幻燈片，我害羞，不敢看。

南京去宜興還有很長一段路程，我們步行了兩天才到。夏秋之交，一路看不盡的水稻正在抽穗揚花，這是我第一次看到水稻，一路上清香撲鼻，興奮不已。

海岱中學是國立公費學校，但當時情勢下，辦學條件很差，學校設備簡陋，生活必需品供給困難，學生仍然睡地鋪。但是，這裡的老師卻個個頂尖，學子們也人人用功，不僅課堂用功，課後繼續抓緊學習。晚飯後，我常常跑到校外田埂背英文單詞和課文，記得最清楚的，是背頌安徒生童話故事「賣火柴的小女孩」，背得滾瓜爛熟，饒有興趣。長時間睡地舖，大家不僅長虱子，還生出奇癢難忍的疥瘡，生疥瘡下體特別嚴重，我經常將大腿內側和臀部摳爛。面對種種困難，求學心切的我們毫無怨言，只知努力學習。