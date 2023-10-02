幾個學生向我聚攏，其中一位笑得特別詭異：「去年，我們幾個差點把你給綁架了！那時，魯老師緊迫盯人，每天在街上巡邏，不僅要我們去報到，還得取得家長、訓導主任簽字，簡直比虎姑婆還難纏。我們幾個被逼急了，想了一個法子報復。」

他接著說：「我們和華山幫聯手，工具備齊，連藏身的地方都安排好了，在你放學回家的路上守候了幾天。」彷彿被一把匕首頂著，我感到一股涼意從背脊升了上來，鼓起全身力氣提問：「你們都準備了什麼工具？」「麻繩、扁鑽、蒙頭布、武士刀……。」一陣山風吹來，我打了一個寒顫，怯生生地問道：「結果呢？」

「哎！我們老大在關鍵時刻缺席了。那天早上，魯老師直接到家裡去和家長溝通後，將他送進勵志班，你說巧不巧？老師長了一副千里眼和順風耳，不管我們有什麼計畫，他總能比我們快一步。」他說得雲淡風輕，我卻聽得毛骨悚然。

忍不住喝一大口水，不小心嗆著了！幾個所謂大哥哥們拍拍我：「放心，我們已經改邪歸正，重新做人了！以後如果遇上麻煩，我們一定相助。不過，咱們可得先約好，今晚的事千萬別告訴老師，省得他操心。」短短的幾個小時，我經歷了刀光劍影，血花四濺，最後，一個曾經要綁架我的人居然變得如此善解人意，不得不叫人佩服這位虎姑婆的功力。

回程中，父親若無其事地問我：「今晚，那些大孩子跟你聊了些什麼呀？」我想起了自己的約定，警覺地坐直了身子，「沒什麼，我們在談虎姑婆。」「噢？他們也喜歡虎姑婆？」「沒有人喜歡虎姑婆，他們把討厭的人都叫成虎姑婆。」

「是--嗎？」父親習慣性地拉長了聲音，我趕緊閉上眼假寐，營區聽來的故事就此被封存了。車子轉進市區，在兩個虎姑婆的威力下，庭院靜好，歲月無驚，我終於安睡在父親的臂彎中。一九七○年代，警察宿舍奉命拆遷，忠孝路淹沒在捷運 的交流道中，電線桿下的故事隨著童年時光漸行漸遠。然而，那個改變許多人一生的更新版虎姑婆，卻蓋上了保質期無限的印章，不時地閃過腦際，有如夏夜的螢火蟲，偶爾，隱約傳來那一聲「虎姑婆來了」！