炎熱退去，天氣涼爽多了，已是金秋時節，舉頭望明月，月牙兒逐漸圓潤。啊，一年容易又中秋。

孩童時期，每個節慶都是快樂的盼望：春節的豐盛，穿新衣放鞭炮，接踵而來好玩的可多著呢；元宵節的湯圓，端午節 的粽子滿街飄香；再來就盼著月圓的中秋節。白晝餘光尚在，晚餐吃了，家裡大人把桌子搬到院裡，柚子香氣撲鼻，各色糖果堆在果盤裡，哇，主角出來亮相的當然只是四色月餅。當年，簡單的酥皮月餅，只有棗泥、豆沙，大夥吃得津津有味。

歲月輪轉，大學畢業留學美國以後，努力念書奮鬥就職，只剩舉頭望明月低頭思故鄉的情懷。接著成家立業，日子穩定下來，有心情注意中國的固有節慶，縱然不能大事鋪張，滿足食欲也辦得到。尤其住在華人 聚居的洛杉磯 ，中國超市到了季節，早早擺出節日食品，購買也是方便。

往年，離中秋佳節還有一個月，小弟已長途開車，送來每年的第一盒月餅。我有位蘇州婆婆，外子思親因而喜愛蘇式酥皮月餅；美國超市多的是雙黃蓮蓉月餅，酥皮月餅少見，小弟每年費心尋找。送這盒月餅不容易，吃時總要想到他的愛心。

母親在她的年代，算是高學歷的女性，集外祖父母寵愛於一身，擇偶條件極苛，因此晚婚。小弟又是母親漂洋過海時懷孕，在台南困苦環境下生產，所謂先天不足後天失調，健康不佳拖累他一輩子。可是他事親至孝、手足情深，和弟妹辛苦經商，小有成就。天地不仁，事業正在蒸蒸日上，唯一的兒子不幸意外死亡。這樣的打擊使得小弟和弟妹全然崩潰，生意做不下去，憂鬱症纏身，健康情況江河日下。

外子和我聯手幫助，盡一切努力，希望他們夫妻能戰勝病痛，振作精神，過去的無法挽回，日子天天要過。小弟和弟妹是了解我們的心意，不時買些合適的東西送來，每年第一盒月餅是滿滿一盒愛心，甜蜜在嘴上在心裡。

今年，弟妹因為血癌不治，先走了。原本百病纏身的小弟，落單之後，日日夜夜傷心難過，痛不欲生。在短短的時間裡，竟然撒手人寰，追隨他心愛的妻子而去。

明月不識人間別離苦，月光依然如故照大地。我哭斷了肝腸，只有淚眼問蒼天：我的第一盒月餅何處尋？