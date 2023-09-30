這張照片是在松山機場拍的，那是我國中畢業，妹妹小學畢業，當天全家都來送我們（見圖）。那個時候上飛機之前都要戴上花圈，國中畢業的我是清湯掛麵，所以還把頭髮給燙了，希望看起來沒有那麼土，但是頭髮仍然是很短。妹妹小學畢業，是留著長髮去美國的。

我站在外婆旁邊，她是我最捨不得的人。記得小時候她在廚房的背影，永遠都有好吃的東西給我。要考試之前她都會燒一碗豬肝湯給我，告訴我：「心肝寶貝，吃下了豬肝湯腦筋特別好，考試考一百分。」妹妹站在外公旁邊，她拍照永遠都是很不高興的樣子，說了多少次也不會笑，但是這時候離情依依，也許她是笑不出來了。

媽媽抱著剛出生的寶貝弟弟，生了兩個女兒總算生出了一個兒子，想必當時她心裡是十分滿足了。兩旁站著我的阿姨們和舅舅，都是從小看著我長大最親近的家族。我是孫輩當中最年長的，前面都是表弟、表妹們，大概也沒弄清楚到了哪裡、是來做什麼的？

我和妹妹從那一天起步入異鄉，不知未來，迎接我們的是我的父親和一個新的媽媽。後母懷了自己的孩子，我們將去的是一個新的世界，有黑有白，以及和我們一樣膚色的同學們，一切都是如此的未知，不知道前面的道路是如何？

離開了從小長大溫暖的家庭，心中害怕又慌張。英文只認識ABC，不會讀不會講，國中程度的英文，根本不夠用，妹妹更是連ABC都沒有學過，以後怎麼辦？同學會不會欺負我們？是否可以交到新朋友？什麼都不知道。以後的路是如何，要乘上了冷冰冰陌生的飛機才知道。妹妹和我別說乘飛機，就連火車都沒有坐超過新竹，台灣南部是什麼樣子都不曉得，現在坐上飛機十幾個小時到一個未知的國度。

記得當時飛紐約的飛機要在舊金山 轉機，為什麼八月的舊金山這麼冷？和在台北的炎熱差這麼多。到了紐約，日夜顛倒，白天睡覺，晚上像遊魂一樣走來走去。看著父親家窗戶外的黑白小孩們在玩耍，我和妹妹將要如何適應這個世界呢？一路擔心外面的世界，殊不知適應這室內的關係，原來比室外還困難。