哈佛大學的孩子家。赴美探親的華人，大都喜歡訂一份「世界日報 」，丁先生家也不例外，在他們還沒到美前，孩子早就把報紙訂好了。

每天讀報已是丁先生多年的嗜好和習慣。一天，他在閱讀世界日報上下古今版時，看到了一篇散文，題目是「堪比北京 天橋的濰縣沙灘」，作者署名秦博瑞。這篇文章引起了他的興趣，因為丁先生是土生土長的濰縣城人，他熱愛家鄉，登載家鄉事的文章，他都要仔細閱讀。連載數天的這篇文章，他一天不落地看完了全文。

該文描述北京天橋和濰縣沙灘過往的舊事。京畿之地，市井熱鬧繁華的行當和場所，文章中敘述了七行八作的情形，並以此與濰縣沙灘同行業進行粗略的比較，結果是各有短長，只有範圍大小之分，並無優劣之別，難定伯仲。

我與丁先生雖然同是濰縣城人，工作不同行業，加之我被調去鄰縣工作近二十年，因此素不相識。他在惠讀完畢我這篇拙作後，便仔細揣摩文章的作者來了：「署名秦博瑞，我怎麼從來沒聽說這個名字呀，是濰縣人嗎？濰縣人我就該認識啊，也許是人家用的筆名呢！」揣摩來揣摩去，未得其解。他索性在回國時，帶上了刊載那篇文章的報紙。

回到家後，他聯絡文友，詢問有沒有認識秦博瑞這個人的。一天有位于姓文友去他家拜訪，談論中他問起此事，那人說：「您真問著了！我和秦博瑞很熟，那年他從美國探親回來，還送我一幅一八九○年香港人放『龍頭蜈蚣風箏』的電子版照片呢！他就住在地震局宿舍。」丁先生聽他這麼一說，非常高興，便說道：「既然您與他熟悉，就請您跑一趟他家，告訴他我想和他見見面。」

我得知這個訊息後，非常激動，第二天就去了丁府。丁先生熱情地接待我，相互介紹後，便談到了我那篇拙作，從題目到內容，相談甚歡，使我受益匪淺，深感相見恨晚。

丁先生是濰坊市著名的文史學者，同時也是濰坊市電業界的「巨擘」；他德高望重，平易近人，深得人們擁戴。我感到有這樣的師友，值得驕傲。當我起身要走時，丁先生將他的大作「濰邑瑣憶」簽上名字贈送給我，我再三道謝後，走出丁府，回到家中。

此後又曾到丁府拜訪，次數不多，更多是用微信 聯繫。二月二十五日晨，丁夫人突發來噩耗，告知丁先生已於前一日病逝，我聞聽後悲痛不已。失去良師益友，我念念不捨，沉痛哀悼！願逝者一路走好。今撰此文，永久紀念我難以忘懷的師友丁永恩先生。