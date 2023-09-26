我也當過報導員(上)

在上下古今版拜讀過「我與新聞報導的緣分」載文，心中立時掀起波瀾：上世紀八○年代中葉，我也有幸在家鄉一家大型建築企業做過三年報導員；但與載文作者略有不同的是，期間卻品嘗了一段別樣的甜酸苦辣。

一九八五年盛夏，身為建築企業抹灰工，我在辛勤工作之餘，經過四年披星戴月勤工儉學，獲得了職工夜大畢業證書。單位組織部特發批文，調我到宣傳部從事報導員的工作。

組織部長鄭重告訴我：「我們公司擁有七千兩百多人，是國家大二型建築安裝企業。近年來，對外宣傳報導工作一直做得不理想，原有報導員每年對上僅發表十篇、八篇稿件，公司領導很不滿意，開始物色新的報導員。正好你夜大中文畢業，而且先前常在廣播報紙發表短文，便決定調你到機關做專職通訊報導員。」

我的身分立時有了變化：工人轉幹，工資提升。意外歡喜衝擊之下，我的軀體猶如加了油充了氣，重新煥發了青春，開懷忘情地投入工作；積極採集新聞素材，快速撰寫報導稿件，及時送交媒體編輯，上任當月便在當地電台和報紙發稿五篇。頂頭上司高興地拍打我的肩膀：「行，幹得不錯，領導挺滿意。」

肯定讚許，讓我歡欣鼓舞，幹勁倍增，愈加勤奮採訪、寫稿、送稿，盡情揮發「土記者」職能作用，到年底累計發稿四十餘篇。

轉入新年，我注重在提升報導稿件質量檔次上下功夫，關注國家大報刊載內容，摸索其宣傳報導動態。同時，頻繁拜訪當地電台、報社新聞編輯，求教報導所需稿件。之後深入單位各部門及基層單位，採集相關素材，及時撰寫成：重點工程建設、文明安全生產、企業改革舉措等等。送交電台、報社編輯審閱後，多半稿件當場被編輯敲定採用，而且播發刊登之日大都編排一、二題顯要位置。

我的通訊報導工作形成規律：這周集中採訪，下周全力寫稿，大下周送交當地各媒體編輯。周而復始，循環往復，不僅稿件三天兩頭登台亮相，而且還時常登臨省、行業和國家廣播報刊。

與此同時，為彌補單位沒有錄像設備缺陷，我將寫好稿件送給電視台記者，讓他拿著成稿到我單位拍攝新聞。這樣，單位領導及職工也時常在電視裡拋頭露面，揚名出聲。

廣播有聲、報紙有名、電視有影，讓我們單位名聲大振，聲譽擴展，活源不斷，效益提升，領導喜樂開懷，職工眉開眼笑。我獲電台、報社優秀通訊報導員，首次當選公司先進工作者。

更讓人竊喜的是，工作之餘，我額外增添了一些收入。當年，我月工資八十四元人民幣，各家媒體每月寄給我的稿費單，累計均在百元以上，真是名利雙收啊！