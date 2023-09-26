過了幾年，我終於回到上海念大學。七〇年代末的一個暑假，跟同學去爬黃山。黃山那時沒有索道，多數遊客都是從前山上去，後山下來，如果打算好好欣賞美景，需要在山上住一宿。

一路向上，經過慈光閣、半山寺，到了天都峰，又四肢並用，小心翼翼爬上了鲫魚背，再戰戰兢兢退下來。繼續往前，在著名的迎客松前留影，還上了蓮花峰，待我們過了一線天已精疲力盡，傍晚總算抵達光明頂附近的白雲賓館。那個年代沒有預訂旅店一說，人到了才能訂房間。

雖說那時黃山遊客遠比今天少，但沒有索道，不少人留宿山上。白雲賓館已無空房了，黑燈瞎火讓客人露宿山上又似不妥，旅店提供一張小草蓆，客人可以在室內找個地方睡覺。我和同學在飯廳的地上睡下，等早上醒來，才看到草蓆也供不應求，不少客人和衣睡在光禿禿的地上。

一九八〇年暑假，跟朋友一起遊承德。剛出火車站，幾名男女上來，爭先恐後問我倆是否要住店？其中一位女士特別熱情，使勁鼓動我們住她的旅店，說是環境好，交通便利，去避暑山莊有公交車。我倆舉棋不定，她卻一招手，來了位騎三輪車的小夥子，讓我們上車，我倆被拉到離車站不遠的一家旅店。

那是一棟二層樓的磚房，前邊有個院子。小夥子一進門便大呼：「來客了，快給登記一下。」前台的女服務員這會兒才告訴我們，暑假是旅遊的旺季，客房都滿了，但是沒關係，現在可以盡情出去玩，晚上會安排我們住在臨時客房裡。

晚上回到旅店，才發現臨時客房是走廊。旅店生意紅火，客房滿了不說，走廊上也擺滿了帆布行軍床，男男女女夾雜在一起，令我倆頗有怨言，但這麼晚了再去找別的旅店不方便，湊合一夜算了。

旅店發了乾淨的枕頭和床單，我們裹上床單準備睡覺，可是不遠處坐著幾條大漢，不知從哪兒搬來兩張方凳，放在走廊中間，擺開了牌局，邊抽菸邊調侃笑罵。我們說：「師傅，我們要睡覺了，你們輕一點好嗎？」他們倒很客氣，連聲答應，可惜興頭上來，承諾忘到九霄雲外，又說又笑，大聲喧嘩。

朋友終於忍不住了：「師傅，十點半了，還讓不讓人睡覺啊？」這幾位見朋友不高興了，便說：「撤了，撤了。」只見他們七手八腳收起了撲克牌，拿起茶杯，搬起方凳，去院子裡繼續挑燈夜戰。

第二天一大早，我倆離開了旅店。當時我還特意記住了旅店的名字，萬一其他朋友去承德玩，一定要避開這家。歲月流逝，往事如煙，眼下無論我如何努力回憶，也想不起這家旅店叫什麼名字了。