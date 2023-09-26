左圖為作者學弟舊照，右圖為作者舊照。

老同學夫婦日前清理舊相片，發現兩張是我的，看相片背面留字，他倆懵了，「他是誰呀？」即刻電傳給我，問答案。乍看，是我。細看，不對，我沒有穿海軍水兵制服拍過照，而另一張確實是我。再看背面留字，我猛然想起少年時期的往事，就是「他」。

昔日中國青年反共救國團舉辦暑假戰鬥營，是當時青年學子的最愛。六十八年前初次舉辦暑假「遠航海鯨大隊」，招收全台高中高職以上男女學生兩百名，陸訓三天後，遠航至南沙群島的太平島，全程二十天。報名首日，非常踴躍，我也報了名，碰碰運氣。我們學校承辦此業務的教官那一關，我就很難闖過去，他不喜歡我經常跟他頂嘴。

同年，我就讀高職水產漁撈科二年級，教授漁撈學的張老師，是我們校長特別禮聘來的兼任老師，他本職是經濟部基隆漁管處漁撈科科長；他管轄二十多艘遠洋漁船，這些船都是二戰勝利後的美援物資，清一色同型百噸級美式單拖漁船。張老師經常帶我們去他公司在港漁船，一邊授課，一邊實習，學以致用，大大提升了學生的興趣。

漁撈科的學生前兩年半在校學習，最後半年上漁船實習。正逢冬季，海象惡劣，暈船是實習生的最大考驗，張老師有鑑於此，決定利用海象比較平靜的暑假，先讓學生上船克服暈船為要務。我們班初次試辦，選拔十名，我很幸運被選中，而且安排我暑假首名上船出航。

我有一位晚我一屆的學弟，我們的面貌體態酷似，猶如同母生雙胞胎，如果我們同時出現在他人眼前，如果不看制服上的姓名學號，霎時很難辨認出誰是誰。我們都是寄宿生，朝夕相處，私交甚好。

救國團暑訓放榜日，我們學校只有兩名入選「遠航海鯨大隊」，我是其中之一。當教官把暑訓報到通知、基隆至左營火車票交給我，同時丟給我一句話：「如果我不讓你去，日後你又有藉口找碴」。

魚與熊掌，我必須即刻抉擇。我已決定暑假上漁船見習，於是我擅自把救國團暑訓報到通知、火車票以及我的學生證，一併交給與我酷似的好友，由他代打。

暑訓報到日，他到達海軍士校。剛開始有點糾結，挨到男生最後一名報到，編號一百五十號，分配的宿舍隔鄰女生宿舍。他很高興地穿上全新的海軍水兵制服。

當日晚飯後自由活動時間，他有一位在別的戰鬥營的同學來找他，老遠就大聲直呼他「本名」，他即刻作出「閉嘴」手勢。這一幕，被隔壁一位同年齡的犀利女孩看到、聽到，起了疑心，從此，她時時刻刻刺探他的身分。他也警覺黃雀在後，被耵上，處處謹慎小心，連結訓前的團體照都技巧迴避了。

陸訓第二日，大隊長宣布：原定載運隊員的海軍登陸艦，因軍情急迫，另有任務，必須提早五天歸建，戰鬥營原定目的地太平島，改為東沙群島，縮短航程，減少時日。最終，戰鬥營圓滿結訓。

在返鄉的火車上，犀利女孩夥同多位好奇隊友，來勢洶洶地對他說：「多日前我已確認你是冒名頂替，如果那時我戳穿你的假面具，你會有大麻煩。今日已結訓離營，快快從實招來，你到底是何人？」他也確認除了留下的筆跡，沒有其他破綻，於是把這齣頂替把戲和盤托出，犀利女孩最後還要見小把戲的編導廬山真面目。

九月初開學，教官在校務會議中堅持要把我擅自讓人頂替參加暑訓的罪行，記大過留校察看。巧的是，當日學校收到救國團總部來函，表揚「我」暑訓成績特優。校務會議最終以不獎不懲、功過抵銷結案。

同年，雙十國慶日，我同犀利女孩見面了，我們同去松山機場觀看空軍雷虎小組飛行表演，留下愉快的首日。大家上學、住家都在台北附近，每逢假日，北台灣的名勝 都留下我們的足跡。

好景不常，一年後，升學 、就業 、當兵，各奔東西，失聯。

觀看相片，容顏老了，見影思人，勾引出青少年時期的美好回憶，不曉得諸位現在落腳何方？遙祝大家健康愉快，長壽百歲。