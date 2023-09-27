我也當過報導員(下)

又是一年春草綠。正當我和公司幹部職工擎著收穫喜悅，沐浴春風暖陽，準備策馬揚鞭再展宏圖之際，一件意外事件發生了：單位前年建設交工的省級優質工程--某石油 企業俱樂部，在纏綿細雨滋潤下，出現了房頂漏雨、牆體脫落等問題。

產權單位領導登門訴苦。不料，剛接任公司的行政領導，竟以漫不經心，盛氣凌人言語接待上訪者，話裡話外透露一個議題：工程出現上述問題，主要原因是使用不當，維修可以，還需支付一筆工程款。

上訪者無奈離去。時隔不久，雨季蒞臨，接連不斷的中雨、大雨，暴雨 之後，俱樂部房簷滴漏、牆體脫落更嚴重了，現出了近乎醜陋不堪之形態。對此，財大氣粗的油廠領導怒髮沖冠了，將駐轄域的省、國家以及新華社媒體記者，一併請到俱樂部現場觀瞧。

目睹省優工程破敗不堪之容貌，聆聽廠方領導義憤填膺之言語，老記們激情滿懷了，紛紛以「優質工程真憂、甲級工程真假」為題，予以報導。重炮齊轟之下，我們單位立時聲名狼藉，威望掃地……。

公司門前冷落了，貨源斷條了。公司領導只好不停開會，鼓勵大家吸取教訓，振奮精神，分頭出動，求親靠友尋找貨源。然而，亡羊補牢，收效甚微。

身為企業一員，我也積極為企業提高聲譽貢獻微薄之力。不料，一篇「二建公司：堅持做好工程回訪工作，累計收回欠款七十餘萬元」在當地報紙刊發後，財務科長和公司經理怒氣沖沖找到我大叫：「別再亂寫了，企業弄到今天這種地步，也有你瞎吹的因素！」這扯不扯，這麼大帽子扣到我頭上了！我有這麼大能耐嗎？過後獲知領導發火原因：我的報導招來當地稅務和工商人員，登門索要欠交費用，使舉步維艱的企業雪上加霜。

我只好停筆。但誘人的稿費單，讓我默默改變策略：集中寫班組、寫人物，既能照常履行職責，又能繼續賺取稿費。我來到單位門前光榮榜，從最高榮譽獲得者、建設部勞動模範下手，接著省勞動模範、五一獎章獲得者、市勞動模範及省、市先進班組，以人物新聞、通訊等成稿形式送交報社。同時，忙裡偷閒寫一些言論、詩歌、散文等，投寄報刊相關版面。

我的稿件又隔三差五見諸報端。至今家鄉留存兩份報紙：一份撫順日報，刊登我三篇文稿。一份撫順工人報，四個版面刊發我五篇稿件。

但單位依然活源稀少，效益不佳，能人紛紛跳槽出逃，我們部門的兩位同事，一起調到城區宣傳部了。聞知消息，我心動了，開始悄悄到報社、電台、電視台推薦自己。最終電台同意調我入台供職，當年金秋，我成為廣播電台正式職工，結束了三年挾酸甜苦澀的報導員生涯。