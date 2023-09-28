世界日報 在美洲發行超過五十年，我是它的讀者，接近半個世紀，情誼深厚。

我住近華人 區，在過去二十年，每天駕車上班前路經附近書報攤，必購買一份世界日報，作為下班晚飯後的精神糧食，成為一個長久以來的習慣。偶然因事缺買一天，翌日必去街頭的一家酒鋪補買一份，作為「隔日鮮」，從未間斷過。在美國的華人中文媒體選擇不多，因此中文報紙價值不受日期的影響，過時的報紙，一樣有人願出原價購買。

說來或許有些誇張，我們街頭那家老墨開辦的酒鋪，不知誰給他們寫了個中文告示牌：「這裡有過期中文報紙出售」，居然引來不少華人顧客，帶動了其他生意，老闆笑逐顏開。我靈機一動，把這招妙計，也告訴另一家印裔便利店，他依樣葫蘆，售賣當日和過期中文報紙，一樣多做了不少華人生意。雖然世界日報有回收服務，但歡迎店家全買下當日的報紙。

印裔店家為表謝意，願意每日送我一份免費報紙作為酬報。我沒有貪這小便宜，反正為人為己，我多了一處地方可買到過期中文報紙，同時也造福街坊，何樂不為。

自從世界日報提供網上免費報紙後，我再也沒有上街買實體報紙，這新科技更方便了我每日必看世界日報的習慣。

在羅省不是沒有其他中文報紙可選，最少至今仍有來自香港 的星島日報出售，我何以會選看世界日報？原因要追溯到一九八○年，我由香港移民美國，當時發現羅省有四份華文報紙；其中三份是來自香港，一份來自台灣。

三份中有兩份我認識很深，以前我熟悉的前輩報人和作家，都集中在這兩份報紙，他們的言論和思想代表七○年代大部分的香港人。因此，我最初每天都看這兩份報紙。過了一段時間後，我發覺這兩份報紙在美洲分報規模有限，報導偏重香港新聞，對本地新聞分量不足，失去地方性的意義。

我開始留意另外一份世界日報，發覺他們在美洲發行規模頗大，實力雄厚，加上和主流大報LA Times有聯繫，有執行自我宗旨的實力，不易受政治干擾。而其他兩份報紙，在美洲規模較小，很難堅持既有原則，其中一份甚至後來因財務而停辦，另一份似已變質。經過一番仔細閱讀評估後，我最終成為世界日報的忠誠讀者。

我評估報紙價值根據四大要素：宗旨、立場、聲譽和內容。我從三份初步選讀的報紙，選出一份作為長期閱讀的報紙。我當時有個假定：如果評估都不合格，我不介意放棄全部中文報紙，以我的英文程度，我大可以集中精神選選擇美國主流媒體，包括電視台和英文報紙：反正我將會在加州安身立命，早一點了解這些媒體不是壞事。

經過謹慎研究後，我最終選取了世界日報，理由是：論宗旨，憑我的讀後感，世界日報做到了「為美洲華人服務」，提供正確世界和本地新聞資訊。論立場，很適合美國華裔的政治立場，不論國內和國外，不偏左，不偏右，無激動的言詞，公平地說明事實真相。

論聲譽，多年來堅持宗旨、立場，未見有任何變質。論內容，應有盡有；新聞包括國際新聞、美國新聞、兩岸新聞、香港新聞和讀者時事評論；體育包括足球、籃球和國際體育競賽；娛樂包括電影、電視、流行歌曲和音樂；文藝包括副刊文選、長篇小說、上下古今、香港副刊、家園。

手持一份世界日報，等於擁有一份豐富的精神糧食，可讓我的生活滿足無缺。

有人說，時代進步，科技昌明，人類進入網路世界，資訊發達，資訊平台多如牛毛，有無限的選擇，只要一機（手機、電腦）在手，足不出戶能知天下事，能買生活所需，實體媒體應遭時代淘汰。

事實真是如此簡單嗎？試問：在無千無萬的網路資訊世界，充斥無數真真假假、假假真真的資訊，憑你個人的時間和知識，可以逐一明辨秋毫，絲毫無誤嗎？再者，一個人的能力比得上一個龐大報社的工作團隊嗎？答案不言而喻。何況一紙在手，全日所需各類文娛資訊，就可以一捻在手，隨用隨有，優哉游哉。