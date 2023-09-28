今年暑假赴台省親訪友時，一日在台北與外子好友大衛、貝蒂夫婦餐敍，大家天南地北談得十分盡興。分手後，大衛自Line上傳來一幀照片，並說明那是外子當年送給他們的結婚禮物：一盞色澤和造型十分溫潤含蓄、樸實典雅的檯燈（見圖）。

他們在美多次搬遷，甚至漂洋過海不遠千里，把這盞象徵友誼的檯燈帶回台灣，在提倡「斷、捨、離」的今天看來，簡直不可思議。我和許多朋友們一樣，在搬家時，不得不捨棄許多有紀念性的東西，念及現在不清除，將來只會給兒女增加負擔，所以當我看到大衛傳來的照片時，內心的感動和感慨真是難以言喻。

早期來美的留學生 ，都非常刻苦自勵，有人是依獎學金出國的、有人有能力自費留學、很多人則是行前由父母向親友湊資，購得船票或機票出來的……。一般留學生除了課業上加倍用功之外，在生活上也盡量省吃儉用。

有一位相熟的李姓博士生，雖有獎學金，但他省下一半寄回台灣給父母，貼補家用，當時美元和台幣兌換比率是一比四十，的確不無小補；他自己則燒一隻雞吃一個星期，還好當時的雞肉相當便宜，他盡量節省。也有人靠課外打工維持生活，或者存錢速還親友相助的機票船票錢。

外子是溫哥華華僑子弟，在美有居留身分，可以正式打工，情況比台灣留學生要好一些。但他素有孝心，由於體諒老父在異國他鄉奮鬥不易，對父親每月寄來的生活費分文不取，將支票一張張收存起來從不兌現。

大衛和外子相識於聖路易市的Trader Vic’s，據說它風行美國七十多年，洋溢著大溪地熱帶島嶼飲食文化；及以浪漫度假休閒風格為主調的餐館，許多名流明星經常光顧其間。由於兩人是廣東同鄉、年齡相仿，也都是博士生出來打工，所以彼此建立了深厚的友誼。

因大衛之故，外子也結識了一些台灣留學生，假中大家常結伴出遊。兩人各分東西後，大衛曾任教田納西州 立大學，外子則授課於密西根大學，雖不常見面卻保持聯絡。

大衛和貝蒂於一九六九年結成連理，外子為摯友送上這盞端麗的檯燈做為賀禮。在市場上充滿各種精緻新穎檯燈的今天，這盞堪稱骨董的檯燈，卻仍安立於他們台北挹翠山莊恬適的公寓裡。

大約十年前，我們造訪了大衛夫婦在西雅圖近郊的新別墅，房子美觀大方，周遭風景宜人。後門坡下有一長形月狀湖泊，大衛帶我們在晚風習習詩情畫意的湖上，去領略夕陽餘暉中、湖水蕩漾下，那種心曠神怡的浪漫氛圍。

猶記當天，老友兩人重逢的相見歡，彷彿熱情洋溢的年輕人，笑語聲不斷，別說他們忘了「老之已至」，連我都感染到他們的青春氣息，讓時光倒流了幾十年。

而今外子往生已四年有餘，大衛也屆八十高齡，去年不幸小中風 ，還好沒傷及運動神經，目前恢復良好，行動自如只是反應較慢而已。他喜歡園藝也擅長烹調，常與左鄰右舍分享心得，貝蒂雖退休仍當義工服務社會；他們生命不曾留白，在教育界不同領域，培育人才不遺餘力。

誠如貝蒂姐所言：摯友猶如親人，雖不常見，但親情永在。一盞老式檯燈，卻物超所值！