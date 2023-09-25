小時候，我是在冀中度過的，那是一個遠離城鎮的小村。當時衛生條件差，老鼠幾乎是每家每戶的編外成員，糧食囤、灶台……凡有食物的地方，必有老鼠出沒的身影。蒸好的乾糧必須掛在垂懸於房梁的籃子裡，不然必被老鼠嚙咬成為肢體不全的殘渣餘孽。這種老鼠，鄉裡人稱之為家鼠。

在鄉下還有一種老鼠，不生活在住戶家內，生活在野外田間，鄉親們叫牠倉鼠，也叫土耗子。倉鼠與寒號鳥是同族弟兄，同屬嚙齒類一族，但倉鼠比寒號鳥有遠見卓識，懂得未雨綢繆飽帶乾糧熱帶衣。秋天食物豐盛，除了吃個腸滿肚圓外，開始準備過冬的口糧，挖洞貯藏起來。倉鼠非常聰明，智商很高，為了不被同類或人類發現偷走，這傢伙花了不少心思。

首先，貯好糧食以後，牠知道偽裝，用黃土虛掩洞口並用茅草枯葉覆蓋，使其不露痕跡。這還不算，最不可思議的，是牠知道明修棧道暗度陳倉--挖疑洞，表面看是一個洞穴，中間卻突然分岔，甚至分成三個岔，一洞變成多洞，哪個洞裡藏著糧食，讓人難以判斷。有時費了九牛二虎之力，累得滿頭大汗，呼哧帶喘，挖到盡頭卻是個疑洞，裡面一無所有，其沮喪氣惱可想而知。

而這也正是挖鼠洞的樂趣，每遇到有兩三個疑洞時，我們都很興奮，打賭糧食在哪個洞內。賭贏的興高采烈，哈哈大笑；賭輸的則萬分懊惱，低頭認罰。倉鼠個子雖然不大，但搬運能力極強，一個鼠洞內藏的糧食少則幾升，多則一兩斗，品種多是玉米、豆類等。

這時，黃昏降臨，半個夕陽銜進了遠山，璀璨的晚霞把秋天的大地塗抹成金黃色，村莊上空升起裊裊炊煙。這是孩子們最開心的時候，一個人背著或兩個人用木棍兒抬著挖掘出的纍纍碩果，走在回村的小路上，個個樂得合不攏嘴，稚嫩的笑臉與晚霞交相輝映，歡聲笑語在田野迴盪。

揀麥穗是農曆五月麥收時節。鄉村有急收麥慢收秋的說法，秋莊稼品種多，成熟期不一，秋收時間拖得很長。麥收則不然，麥熟一晌，由於三伏天日頭毒，炎熱乾燥，成熟後必須趕快收割，不然熟透的麥穗會籽粒脫落；如果遇到陰雨天氣更糟，還會發霉變質。所以，麥收稱為搶收。

儘管如此，收割時仍然會有麥穗和麥粒遺落於地。那時普遍都窮，平時很難吃到白麵。窮苦人家自家沒有種麥，便趁麥收時撿拾些麥穗麥粒，換些饅頭麵條，改善改善生活。

撿拾麥穗的大多是兒童和婦女，一人手裡提著一個篾條密實漏不下麥粒的小籃兒，在剛剛割過的麥田裡一字排開，從地的一頭向另一頭走，個個都低著頭貓著腰，不錯眼珠地看著地面，看見麥穗或麥粒，急忙蹲下撿起放進籃子裡。

為了能撿到更多的麥穗，會到尚未割完的麥田裡去撿，主人在前面割，我們緊隨其後在後面撿。被發現後，有的人家自己還要撿拾，便大呼小叫喝喊驅趕，我們怕被追上挨打，撒丫子逃之夭夭。而有的人家自己懶得撿拾，便裝作沒看見，任我們撿，如果運氣好，一天能撿好幾升。

回到家，把撿來的麥穗麥粒倒在蓆子上，撿出裡面的沙子、小石子、土坷拉塊兒等雜質，把麥穗搓出麥粒，用清水淘洗乾淨，晾乾。

那時，每天早晨都有走街串巷的小販兒叫賣饅頭麵條，把撿來的麥子拿去換，中午就吃上了平時過年才吃得到的白麵饅頭和白麵麵條，彷彿又過了一次年。新麥特有的清香，至今依然記憶猶新。