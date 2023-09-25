從瀋陽迎接未婚妻回到長春完婚，暫住父親管轄單位的招待所房間，做飯時把一只煤油爐子置於走廊過道旁，點火放上這把不同凡響的優質「瀋勺」，果然是不銹鋼不生鐵銹，炒出的菜也吃著格外爽淨美味。

吃著這把偶遇碰上的「瀋勺」炒的家常菜，妻就如願懷了孕。轉年生下個白胖兒子，住上了自家的單元房，一家三口其樂融融地生活著，家常菜就是由這把用著十分順手的「瀋勺」煎炸烹炒，妻最拿手的蔥油餅，也靠這「瀋勺」烙出來。「瀋勺」在我家的總體生活品質上，實實在在地立下了主導一日三餐的汗馬功勞。

一九八八年十月我再度前往瀋陽，這次的唯一事項，是辦理自費留學美國的簽證 。當我順利取得簽證走出美國駐瀋陽領事館小樓時，那心情一如十年前的一九七八年也是十月，順利取得一紙調令走出瀋陽鐵路局大樓時的喜悅。原路返回瀋陽站買了回長春的火車票，還有點兒時間遊走太原街，不由地觸景生情，想起十年前就是在此商街，買了那把軍工企業瀋陽飛機廠「搞創收」編外生產的不銹鋼「瀋勺」。

一九八八年十月末，我從北京 首都機場搭乘中國民航飛往美國舊金山 的航班，在第一次出國的行李箱裡，就放著這把「瀋勺」。妻讓我隨身帶著這件在我倆心中具有沉甸甸分量的日用必需品，也是我倆生活中的一個吉祥物。果不其然，一九九○年三月妻帶著兒子飛來，一家三口團聚在美國；點火做飯、炒菜用的還是一直伴隨不離的這把「瀋勺」，它成為我家日常生活中辛勞付出的一個特殊成員。

這把比我兒子還年長一歲多的「瀋勺」，至今算起來已經為我家效勞近半個世紀了。與當年初來時的珵光鮮亮，經歷日復一日的長久煙薰火燎，外表形象雖然不可同日而語（見圖）。但在我們心中，儼然是我家從中國到美國日常生活裡唯一碩果僅存的老物件，「瀋勺」一如既往堅挺如初，毫髮無損，「炒一輩子菜也炒不壞的『瀋勺』啊」，當年貨郎小夥兒的那聲吆喝，果然不是騙人的謊話，這把售價十幾元人民幣的「瀋勺」，算是千載難逢地買著啦。

千禧年過後的高科技時代，新產品日新月異，市面不斷推出許多新型材質構造的平底炒勺，導熱性能更為便捷合理，也算物美價廉。我們這把傳統凹兜型的中式大勺，雖然屬於落伍了的老傢伙，但在我們心裡可是任勞任怨、老驥伏櫪的一個忠實可靠之人生伴侶。

新型材質的平底炒勺使用壽命很短，我們只是炒快菜時使用，而老「瀋勺」依然承擔著過油菜餚的油炸重任；而且那道我們一家三口人從小到大都愛吃的「拔絲」地瓜或土豆，從油炸到化糖再到拔絲出勺，能夠勝任的唯有「瀋勺」莫屬。所有後來的新科技平底炒勺，都可以用費就棄，唯有「炒一輩子菜也炒不壞的『瀋勺』」，猶似一尊在我家供它一輩子的灶王爺。

在美國過一年一度的中國春節，我家照例會烹飪一席中國飯菜，一應油鍋工序皆由老夥伴「瀋勺」當仁不讓挑大梁。如今我們一家三代同堂歡度春節，吃著有「瀋勺」過手的年夜宴，看著「春晚」由趙本山發揚光大的東北小品節目，每當被久違的東北俗話逗樂得放聲大笑，恍惚間又回到故鄉過大年的情景。那當口的闔家歡的快樂幸福，趕我們東北嗑拉扯道--那簡直桿兒就沒誰的啦！