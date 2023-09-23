民國六十六年（一九七七年）夏，在美國的三弟拿到了公民身分，寫信問我和二弟有沒有意思移民 美國？如有，他可為我們申請。我那時還是軍人身分，而且我的年齡距退役還有十二年，心想是不可能移民的。正為這事猶豫時，二弟卻說，兄弟姊妹的移民配額要等很久，何況申請也不一定會批准，建議我們先申請了再說；即使准了，再決定去與不去。於是我和二弟就請三弟替我們辦。

本來我並沒有對這事抱多大的希望，甚至根本就沒有把它放在心上。卻不料，兩個月不到，就接到三弟的來信，告訴我們移民已經批准了。這時我倒真是沒有了主張，現役軍人怎麼能移民出國？這時我們並去美國大使館查了，如果按照正常的兄弟姊妹配額的進度，大約還有一年才會輪到我們，因此我還有一年的緩衝時間可以思考及應變。

一如預料，移民配額進度正常。這期間，除了與二弟商量外，也問了幾位已移民美國的友人，他們都說在美國謀生容易，只要有一項專長或手藝，放下身段，不怕找不到工作；他們幾人開餐館，半年不到每人都買了房子。而且我十幾年前曾到美國受訓，對美國的生活也都有一點了解，也很喜歡在美國的生活。又想到女兒的教育問題，覺得她在美國讀書應比在台灣輕鬆，加上二弟較為積極，於是我心動了。但問題是，我還是個軍人身分。

當配額的進度還有半年輪到我們時，我抱著試一試的心情，以我曾有一次因視網膜發炎住過院為由，申請病退，並在長官的幫助下，竟然很順利地讓我退役了。

能順利退役，可以移民美國了，照說應該高興，但令我懊惱的是，那年七月是軍公教人員最大幅度的調薪，而且追溯到四月一日生效；但我恰巧是三月一日退役的，只差一個月，退役俸差得可大了啊！

退役後急著要辦的下一件事，是賣房子。當時的房價 很低，由於我心急，怕臨時賣不掉，心想租房子住幾個月就出國，於是草草廉價賣掉了。結果沒想到房子賣了才兩個多月，房價就漲了一倍以上。只怪我自己沒有財運，奈何！

移民配額仍正常推進，大約還有兩個月輪到我們時，發生了一件大事：美國和中華民國 斷交。我們擔心會不會因此影響到移民，不過之後的兩個月，仍是正常推進。最後一次去詢問，只差四天就輪到我們了，我們吃了定心丸，因為下個月必定會輪到我們，可說是萬事俱備，只欠機票。

下個月，我們滿心歡喜地到在台協會設立的詢問處去問時，如晴天霹靂，兄弟姊妹的配額，倒退回了四年。起初我以為我聽錯了，因為我不知移民配額還有倒退的這回事，但清清楚楚地，就是倒退了四年。後來知道原因，是美國和大陸建交後，把原來給台灣的移民配額大量釋放給大陸了。