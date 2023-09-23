優勝後與長官合影，右一為解少將，右四為作者。

民國四十七年（一九五八年）八月，我入伍服兩年義務兵役，到台南隆田第九新兵訓練中心，接受為期八周的基本訓練。結訓後直接被分發到兵工署武器基地廠行政課，以二兵占士官缺，任文書士總收文。每天拆閱各地軍方來函，將其編號，登記事由，批注承辦單位後，交由老兵中士傳令兵，帶往各課室承辦人簽收，只消半天，工作就結束。直至退伍，我只握筆桿，再也沒提過槍桿。

一天，收到兵工署公文，依稀記得其大意：上級陸軍供應司令部將舉辦運動會，選拔田徑、游泳，及各種球類運動項目之優秀選手，代表陸供部參加陸軍運動會……，令希知照。我將公文轉到政治室，而後報名「網球」項目，依指定日期地點，到台大網球場參加選拔。參加選拔的幾位，都是二十出頭的義務役充員兵。

不久來了位身材魁梧、只提一公事包的政工上校，他取出名單點名後，要我們下場相互拉球。拉沒幾下，他突大聲喊停，「你們打的是什麼球？」我們齊聲答「網球」，他拿著球說，不是這種軟綿綿的球，是球上有絨毛的那種。此時我們才知道要比賽的是硬式網球，非流行於台灣高中學校及社會的「軟式網球」。已無選擇餘地的上校，只好無牛駛馬（台灣諺語，形容退而求其次）宣布：你們統統入選了，等候通知集訓，球具署方會提供。不到五分鐘，選拔賽就此草草結束。

選拔官上校與我們圍坐聊天，他自我介紹名叫張震海，說一九五三年在泰國 曼谷的亞運會上得十項全能金牌的楊傳廣，是他在聯勤時一手訓練出來的，國光隊籃球國手張鈞是他的兒子……，聽得我們肅然起敬。

一星期的集訓在台北新公園内的四面紅土網球場，食宿於新生南路的兵工學院，參加陸供部運動會網球項目的有兵工署、工兵署、軍醫署及運輸署等四個單位。比賽結果，冠軍兵工署，入選的有我及許姓、江姓等三位充員兵，亞軍工兵署，入選的有徐姓和蔡姓兩位充員兵，季軍軍醫署的也是充員兵姓戴，殿軍運輸署入選的是解少將，共七人代表陸軍供應司令部出賽陸軍運動會。七人中只有解少將打過硬網球，其餘六人可說是大姑娘上花轎第一次。

陸供部網球代表隊集訓兩周，地點還是在新公園網球場，食宿依然在兵工學院，集訓很嚴緊，上下午兩次各四小時。我們以軟式網球之執拍方式擊球，因年輕力壯，球速即快且重，集訓期間曾打斷兩支世界名牌登洛普（DUNLOP）木製球拍（當年還未有碳鋼纖維球拍問世）。

陸軍運動會於民國四十九年（一九六○）五月二十五日起共五天，在鳳山陸軍軍官學校舉行，參加單位有各軍團、金防部、馬防部、澎湖軍區、陸供部、預訓部……等十多個單位，萬千健兒齊聚於官校，競技爭榮，歡聲雷動。

網球項目只有團體賽，每隊五組出戰，計兩組雙打，三個單打，勝一組得一分，共計五分，先取得三分者為勝隊，晉級次輪。經過三天激戰，陸供部過關斬將，第四天與預訓部爭冠，兩軍鏖戰下，陸供部獲得冠軍。當初不看好我們，「你們統統入選」的領隊張上校，樂得合不攏嘴。領獎後，捧著冠軍盾牌，七位球員與司令部長官合照留念。