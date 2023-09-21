我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

買報，看報(下)

木筆

我女兒五、六歲時，我手指世界日報版面上簡單的標題大字，教她認字：「世界日報」、「大中小」、「你我他」、「早午晚」、「山水日月明」。一天我們到朋友家做客，她看到茶几上有份世界日報，就大聲念起認識的中國字，主人一聽，好是驚訝，才幾歲啊，竟然能讀世界日報！連聲大誇我女兒絕對是天才，要好好培養。

這已經是四十年前的往事，我這天才女兒經過那麼多年，非常慚愧，父母無能，沒有好好培養，她的中文認字程度依然停留在幾個簡單的中國大字。後來變成她要我拿著世界日報教她的小女兒念中國字，於是我的小孫女也成了天才兒童，會看世界日報，在版面上東挑西選認字。

世界日報的「世界周刊」為紀念中國近代史一九四九年一甲子之日，在二○○九年十二月，開闢「時代故事」專欄徵稿，讓讀者有機會憶述他們親歷的戰亂血淚悲歡苦樂。媽媽經歷過戰火浩劫、逃難的艱辛歲月，她激動地拿起筆，歪歪斜斜地寫了我家的逃亡故事，弟妹幫忙打字送稿，媽媽的見證被收集在世界日報「一九四九大時代一百小故事」專輯內。那年媽媽已是九十四歲，她為自己和家人記錄了人生的些許痕跡。

後來在二○一一年，媽媽因為孫子從小想當神氣的警察，最後真的如願，她以孫兒而傲，又投了一篇稿子「我的孫子是美國警察」到家園版。登了，她著實興奮了好久。

如今住在老人社區，幸運的是大門外藥房也零售世界日報，先生依然可以一早就走路去買報，只是少了上下坡，少了與藍鳥的相遇，少了媽媽翹首以待的等著看報。我們也老了，先生的視力聽力記憶力速退，現在是他每天手拿世界日報，就著陽光細讀，一份報從早看到晚。如今報刊已有電子版問世，只是對我們而言，網路上讀報再也沒有比手握紙張一頁一頁翻看，來得真切，滿足。

我們隔壁的白人鄰居，定了華盛頓郵報，問我要看隔日報嗎?他可recycle給我們看。好啊！於是我們每日多份報可讀。一天我心血來潮，把我們的隔日世界日報，貼上了一字條寫了英文大字「reciprocal」悄悄的放在他家門口，鄰居中文大字一個不識，打開門一看，大笑一番，跑來說他是來學中文的。世界日報為我們生活再添一份和鄰居相處互動的樂趣，後來如果有敏感而矛盾的世界或社會新聞，他時不時會問問你們的中文報紙是怎麼報導、評論的？

一天的報紙看完，留著，每隔二，三天就送給附近的中國朋友共享。「世界日報」是我們在海外一輩子的熟悉老朋友，陪著我們度日；維繫我們對自己祖國的關懷，疏解我們的思鄉之情，幫助我們適應身處異鄉的溶入，增添我們的知識，它一直是我們生活裡的柴米油鹽醬醋茶的一部分。

世界日報 華盛頓郵報

上一則

二手店真能淘寶 她4元買到插畫家懷斯畫作 19.1萬拍出

下一則

老克勒愛唱歌

延伸閱讀

不滿被拍照 律師當街襲記者後道歉

不滿被拍照 律師當街襲記者後道歉
三十年寫了三百篇(上)

三十年寫了三百篇(上)
「嗨中秋」攤位介紹

「嗨中秋」攤位介紹
一洲焦點／彈劾拜登？CIA封口病毒洩出論、普金會面

一洲焦點／彈劾拜登？CIA封口病毒洩出論、普金會面

熱門新聞

我的太極拳之路

2023-09-13 02:00

戶籍謄本

2023-09-10 02:00
頭份市民林桔春熱愛鄉土攝影，退休後投注心力拍照，十多年來為地方留下許多珍貴畫面。（記者胡蓬生／攝影）

76歲台灣銀行員熱愛攝影 退休18年用鏡頭捕捉家鄉之美

2023-09-15 07:00
電影《浮雲遊子》的男女主角：王戎和仙杜娜。（邱瀟君．圖片提供）

浮雲遊子（上）

2023-09-13 02:02

簽證呀簽證

2023-09-16 02:00

我們都老了嗎？

2023-09-14 02:02

超人氣

更多 >
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解