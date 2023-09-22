「民以食為天」，吃是人生大事。要吃得飽，又要吃得好，不容易，尤其是軍中大鍋飯。軍中伙食經費有限，只能先求吃飽，其次要夠營養，營養夠，身體壯，才有力氣打仗。軍中伙食要想色香味俱全，幾乎做不到。唯有我在讀軍校時有一道美食，吃得口頰留香，讓我終身難忘。

大學讀中正理工學院，畢業後是職業軍人，國家養了半輩子，大鍋飯吃了不少。軍中伙食就是那樣，早飯吃稀飯、饅頭、鹹菜、花生，有一顆水煮蛋就不錯了；中飯、晚飯照例是有葷有素，三菜一湯。

入伍時，我在新兵訓練中心當過幫廚，進過連隊廚房，看過大廚的炒菜過程。大廚一鍋要炒一個連一百多人的菜，炒菜時，站在灶台邊上，往澡盆大的炒菜鍋裡倒進食材，拿把大鐵鏟，一面翻、一面鏟、一面加調味料。如此這般炒出來的大鍋菜，味道千篇一律，只能將就吃個飽。

讀大三時，學校從台北新生南路，遷到桃園縣員樹林的「中正嶺」，新校區占地廣闊，其中有一個能容一千多人的大飯堂。新校區、新宿舍、新廚房，甚至連做飯炒菜的幾位大廚都是新來的。

軍校每個月有一次慶生會，給當月出生的同學慶祝生日。搬到中正嶺的第一次慶生會，院長、副院長及各系主任，和當月壽星坐在前面幾桌，其餘同學十個人一桌，坐滿整個大飯堂。廚房花費心思，用不同食材調理出各種菜色，記得的有白斬雞、梅干菜扣肉、紅燒獅子頭、清蒸魚……等十多道菜，外加飲料、水果、慶生蛋糕，這些佳餚平常難吃得到。最讓大家注意的是，餐桌中央擺一大盤香氣四溢的整隻鴨子，後來知道是北京 名菜「醬爆鴨」。

慶生會行禮如儀，開動後，桌上每一樣好菜都吃過，唯有桌子中央的醬爆鴨是新菜色。每位同學迫不及待，一人一筷，夾一片外焦裡酥的鴨肉放入口中，先是鴨皮炸過的香酥，接著鴨肉入口即化，最後舌尖上還留有甜麵醬的餘香。第一次上桌的醬爆鴨令人驚豔，一下子就征服了同學的味蕾。

五十多年後，同學陸續退休 ，Line裡有一個群組，班長趙同學帶頭，常說起中正嶺當年往事。有一次說起學校大飯堂的伙食，一石激起千層浪，引起同學熱烈回響。同學成長環境不一樣，對吃的要求不同，但是對大飯堂的伙食，沒有不抱怨的。

「有一道美食，每個月慶生會時的『醬爆鴨』，大家一定滿意！」班長獨排眾議說。線上十多位同學都沉默了，都在回味「醬爆鴨」的滋味。隔幾分鐘，群組湧入許多信息，「『醬爆鴨』入口酥軟，有甜麵醬的香味，讚！」黃同學說。「我喜歡，鴨皮酥脆，鴨肉鮮嫩，好吃！」湯同學說。七嘴八舌，每則留言都對「醬爆鴨」讚口不絕。

不久，我們群組的醬爆鴨滋味，傳到我們那一屆的同學會。「下次周年慶校友聚餐，請廚房提供『醬爆鴨』，讓同學回味一下中正嶺美食。」班長向李會長建議。隔幾天會長回信：「學校說當年餐廳廚師都走了，沒人會做『醬爆鴨』了。」

班長鍥而不捨，翻遍食譜 ，找到了「醬爆鴨」的做法：「醬爆鴨」要一煮、二炸、三蒸。鴨買回來去脖子、鴨掌、內臟，切開鴨胸，用筷子從翅膀、腿窩由內往外撐開。整隻鴨連茴香、蔥段、辣椒、八角等辛香料，一起放進大鍋煮，煮熟後取出，淋醬油，讓鴨身呈金黃色。醬油收乾，進油鍋，炸到酥黃。最後，將調好的甜麵醬料塗布鴨身，蒸籠蒸兩小時，到筷子不費力可穿透的程度。

退休後寄居美國，每年回台探訪親友。今年回台同學聚會，除了吃喝敘舊外，多了一件期望的事：再嘗一次香、酥、嫩兼備的「醬爆鴨」--中正嶺美食的滋味。