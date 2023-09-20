中國人是講規矩的，讀書講規矩，做人講規矩，吃飯睡覺講規矩，婚嫁持家講規矩，做生意講規矩，班有班規，行有行規，「文選·三國·魏王仲宣（粲）」：「生為百夫雄，死為壯士規。」這裡有個表率的意思，說明古時候對規矩很講究，幹什麼都要求中規中矩，不能不講規矩，另搞一套。

中國的規矩很多，有好規矩，也有壞規矩，老祖宗叩了幾千年的頭，他們遵循先人定下的那些「規矩」做人、生活、耕作、尊聖。對壞規矩無奈地逆來順受、忍辱負重，無非求得全名，安分守己總比上山為匪的名聲好。佛門有佛門的規矩，道觀有道觀的規矩，村寨有村寨的規矩，有的是延綿了幾千年的老章程。早些年遊南岳，行至磨鏡台，遇雨，天又將暮，便奔附近的南台寺掛單。方丈慈眉善目，連稱「善哉」，令知客安排一間潔淨的客房，將我等安頓住下。

一夜風雨，穿林打葉，松濤嘯嗷，叫人輾轉難眠，起而挑燈，讀詩待漏。守安和尚詩云：「南台靜坐一爐香，終日凝然萬慮忘。不是息心除妄想，都緣無事可商量。」正好道出此夜意境。守安和尚，一千多年前住持南台寺，此詩是當時寫的。

次日，風雨過後，天清氣爽，與僧眾共進午餐。飯是大木甑所蒸，很香；菜有四五樣，全是素菜，尋常瓜豆，清油烹炒，謂之齋飯。不論僧俗，一方桌可坐八人，謂之八仙桌，一律使用公筷。

佛門規矩很嚴，規定不喝酒，不敬菜，不准翹二郎腿邊吃邊晃悠，不准撒落飯粒，有小孩撒了飯粒在地上，一位老和尚馬上走過來，彎腰拾起飯粒，放到嘴裡，默默無聲離去。佛門迎客，不蹈塵俗，令人心境清爽。不言語，亦不聞瓢勺碰撞之聲，其味甘香，回味無窮。

飯後，方丈跟我們說，佛門有規矩，不能持戒，就不能當和尚。過去有個百丈清規，規定持戒之外要參加生產勞動，自己種糧食，一改唐以前托缽化緣的舊規，「一日不作，一日不得食」，懷海法師自己也不例外，七十多歲了，還和大家一起上山開荒種地。

據說梁武帝這個有名的「菩薩皇帝」，佛門無酒肉是他做開頭的。他是個熱心於弘揚佛教的人，在位時廣建寺廟，保護僧眾，提倡僧人過集體生活，他自己也念經打坐。他寫過一篇「斷酒肉文」，呼籲全國的僧眾不食酒肉，以維護大乘戒律的尊嚴和佛門的清淨。自那以後，佛寺便厲行禁酒肉。

之前小乘經是容許僧眾吃肉的，只是有個原則：「不聞殺，不見殺，不為己殺」，謂之「三淨肉」，可以吃。但梁武帝的號召一下，不吃肉的多了起來，有的僧尼連「三淨肉」也不吃了，形成了新的規矩。

中國的傳統文化，是很注重這個「吃」字的，一方面認為吃很重要，布帛菽粟，與空氣一樣，須臾不可離；所謂「食色性也」，即甘食悅色是人的本性，也就是人的「口福」與「眼福」。另一方面又認為「吃」字一旦掌握不好，也容易壞事。好吃加懶做，就是一種惡名。酒色財氣，吃喝嫖賭，都為人所詬病。「譬如小兒貪刀刃之蜜，甜不足一食之美，然有截舌之患也。」（四十二章經），認為口腹之欲，要很好把關。

真正正確的信仰，做得到道欲不悖，才能言行一致，表裡一致。如果信誓旦旦，卻說一套做一套，不過是個魔外。正如魯迅先生所說，孫傳芳晚年吃素，卻不能使人們忘掉他殺人的凶暴，就是這個道理。

戰國時，齊宣王想吃肉，當看到牛將被殺，心裡不忍，就換成羊。孟子認為，殺羊不也很不忍嗎？倒還不如離庖廚遠遠的，眼不見為淨。（「見其生不忍見其死，聞其聲不忍食其肉。是以君子遠庖廚也。」）現在，有的人用公款請客吃飯而又諱言腐敗揮霍，貪汙受賄而又諱言請客送禮，「公事不沾酒肉」之說，大抵也和「吃肉不仁」一樣，只是掛在嘴上的東西，於是就有了做假帳、說假話、匯假報、辦假案的把戲，像孟子一樣的滑頭，也並不少呢！

辭別僧眾，踏上歸途，回望南台寺，已經霧失樓台。一頓齋飯，滿足口腹之欲，也給人深深啟發：處處留心皆學問。要實現一種夢想，一種追求，是不容易的。就說這個道與欲的問題，兩千多年前的古人都未能解決好，在今天，也就更顯得任重而道遠。