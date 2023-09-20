修修補補過日子(下)

和瓷器相比，搪瓷器皿不怕摔，但如果磕著碰著，也會掉瓷的，沒有了保護層，時間長了裡面的鐵皮膽也會生鏽，乃至破損。如果漏洞不大，直接銲上一塊錫，洞稍大一點的，就剪一小塊一樣大小的鐵皮再用錫銲。

以前廢品收購站收購人們用過的牙膏管，因為早年都是用錫做的，可以回爐再用，而手藝人補搪瓷用的錫通常就是來源於這種廢棄的牙膏管。以前補搪瓷這一行還是很興旺的，甚至還衍生出一句歇後語「瞎子補搪瓷，亂用瓷(詞)」。

家裡的木製桌椅板凳也時常需要修理。記得我們家有一個用了很多年的八仙桌，就是一家人吃飯用的大飯桌，因年代久了榫頭有些鬆了，導致桌子的四條腿有些晃動。我就在榫頭部位用一塊竹片「加塞」，再用三角鐵加固桌面和桌腿的結合處，於是桌子又變得穩穩當當了。那時我專業木匠活幹不了，也不會打家具，但木工小修理還是能幹的。像我這樣只會一點木工活的人，在上海被稱作「三腳貓」。

過去在家時我們都睡「棕繃」，它四周是木框架，中間是用繃緊的棕繩編織的床屜。它具有一定的彈性，比睡硬木板床舒適，而價格又遠比席夢思墊便宜，故很受歡迎。

但是「棕繃」用久了，木框上繃緊棕繩的榫頭有的會鬆開脫落，導致棕繩床屜下陷，部分棕繩還會崩斷，所以要請工匠換新棕繩和重新打榫頭加固。那個時候，上海弄堂裡三天兩頭都可以聽到走街工匠的吆喝聲：「壞的棕繃修乏？壞的藤繃修乏？」攬到生意後他們就在弄堂裡找塊空地，幫人修理「棕繃」。

走街穿巷攬生意的還有彈棉花的手藝人。那時居民拿給他們彈的都是用了很久的、已經板結變硬的舊棉花被胎，這種棉花被胎保暖效果很差，縫成被褥蓋在身上或做床墊睡著都不舒適，但經手藝人將其彈鬆，並重新縫製，便又是一條新被胎了。舊棉翻新再用，不只是因為節儉，常常也是出於無奈，要知道那時買棉花和棉花被胎是要棉花票的。

中國以前有一個名號，叫「自行車王國」，騎車的人多，也帶動自行車修理業的興盛。那時上海除了國營的修理店，街頭的個體修車攤也到處都是，如果在路上車胎被扎破了，一般要不了十分鐘就能找到補胎的地方。除了補胎換胎，自行車修理還包括輪圈矯正、擦洗換油、整修鏈條等許多活計。那時候買一輛車，要憑票，花費也大，只能注意車輛保養，及時修理，以延長其使用壽命。

經常修理自行車的我，到美國後還鬧出笑話來。初到美國，我騎的車輪胎被扎破了，我到處找補胎的，結果是踏破鐵鞋無覓處。原來在美國不興補胎的，只能買新車胎回去自己換。

居家生活用品中可以修理的物件還有很多，鐘表、眼鏡、鋼筆、雨傘、箱包、收音機等等。那時候物資匱乏，手頭也沒錢，所以什麼東西壞了，能修的都要修了再用。那個年代，老百姓就是靠修修補補來過日子的。