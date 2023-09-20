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買報，看報(上)

木筆
作者母親在陽台上看報。
作者母親在陽台上看報。

開門七件事柴米油鹽醬醋茶，在我們家，起碼從先生退休後，開門頭一件大事，就是出門下山坡走二十五分鐘路到街頭的糕餅店買「世界日報」，再到旁邊藥房買份英文報，才開始一天的生活。

從一九七六年「世界日報」在紐約創刊發行，它就成了我們海外遊子的每日精神糧食。兩人上班時是訂報，看的往往是郵差送到的幾天前舊報，但無妨，是黑字白紙的熟悉中文字，親切，讀得津津有味。後來我們西遷，欣喜住處附近有家糕餅店零售世界日報，於是從讀隔日報轉為每日上班途經此店停車買報。到先生退休了，換成步行健身運動，每日下山買報。

如果媽媽來小住，先生一進門就會把世界日報交給丈母娘先看。媽媽吃完了早餐，做起她一天的功課：看報。她視力弱，一眼已盲，早上坐在前面陽台，就著溫暖陽光，拿了放大鏡仔細地讀正刊；午睡後搬到後面陽台繼續讀地方社會版、副刊。晚飯桌上和我們交談報上的各種政治社會新聞、副刊文章、影星八卦，話題不斷，她一天過得充充實實。

我看世界日報，先是白天瞄它一眼，看大標題，然後等到一天的事做完了，家人安睡了，一個人安安靜靜地讀報，特別是社論和文藝版的散文、小說。

我們的後院常常有兩隻藍鳥來訪，棲息籬笆內的大樹枝頭。不知先生從哪兒得知藍鳥喜歡吃花生米，於是他見到藍鳥凌空而至，飛上枝頭，就扔顆花生在身邊涼台上，藍鳥先是張望一陣，遲疑，然後飛快地降落，啄起花生，飛快而去。先生再扔一粒，又一隻飛來。從此先生每天定時抓一把花生，在後院等牠們，有時鳥還會飛到他手上取花生。

一天早上先生買好報紙，正走在山坡路上回家。突然一隻藍鳥超速地飛落先生頭頂，他頭皮感覺一刺，好似鳥在啄他頭髮，然後迅速飛離，先生愣了一下，心想這隻鳥莫非是他餵食的其中之一？拔他頭髮幹嘛？向他打招呼？還是要築鳥巢？天真的他，竟然異想天開一連兩天買報回程時，擺顆花生米在頭頂，看鳥還會飛來嗎？結果他大失所望，講給我們聽，引得我們失笑，媽媽說他真是個憨厚傻女婿。這是我先生買報的有趣小插曲。

世界日報 退休 健身

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