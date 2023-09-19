當媽媽帶著忐忑不安的爸爸踏進南市街家中時，外公外婆開始時是很高興的。看著這個相貌清秀，溫文爾雅，又忠厚樸實的年輕人，他們愈瞧愈歡喜。可等爸爸一說起他的家庭出身，彷彿平地炸響了一個驚雷，頓時把他們嚇得臉色煞白。要知道，在文革期間，出身不好的人，就是社會最底層，是最被歧視 的，人人都避而遠之，誰還敢和他們結成親戚呀？沉默了半晌，外婆開口說：「你還是去找一個和你一樣家庭的人，會更合適一些。」

爸爸垂頭喪氣地走了出來。媽媽生氣地瞪了父母一眼，跟著跑了出去。她鼓勵爸爸說：「你別著急，別灰心。以後你多來，等爹爹媽媽熟悉了你，了解了你，就一定會喜歡上你的。」

等媽媽返回家，家裡卻像炸了鍋一般。外公外婆唉聲嘆氣，姊姊也是竭力反對：「這麼多人喜歡你，上門提親，你都不同意，偏偏選了個這樣的家庭出身！」「這明明是個火坑，你還要往下跳！」「你這樣不僅會害了自己，還要拖累家裡！你想想，我們以後會有怎樣的社會關係？」「將來，就是你生的孩兒，都要被牽連！」

可這次不管父母姊姊說什麼，一向聽話懂事的媽媽都聽不進去了。她堅決地說：「我就是看中了他。他人品好，心眼好，脾氣也好，最重要的是，他對我好。我就是喜歡他。再說，家庭出身不好，也不是他的錯，他投胎時，什麼都還不懂。即使他爸爸有錯，又怎能怪他呢？不是說出身不能選擇，道路可以選擇嗎？他工作努力認真，人人誇獎，走的是條好路。」

「我的傻妹妹，這只是宣傳。實際上你看看，哪個家庭出身不好的人能有好果子吃？誰敢黏上這類人啊？再說，他老家在農村，家裡又窮困，你不是自討苦吃嗎？」姊姊生氣地責備說。

「我不怕吃苦，跟著心愛的人，再苦再累也沒關係。你們不要再勸我了，我絕不會變心的！」 母親斬釘截鐵地說。見到媽媽如此堅決，外公外婆不吭氣了，他們太了解這個寶貝四女兒的倔強脾氣了。

爸爸又來家裡了。他親熱地叫著外公外婆，然後忙碌地幹起活來，和媽媽一起給水缸挑滿了水，再把院子打掃得乾乾淨淨。漸漸地，善良的外公外婆心軟了，也開始喜歡上了這個樸實憨厚的書生，默認了這門親事。

當時，外婆身體已經不好了。由於長期營養不良、勞累和過多的生育，外婆不幸患上了當時難以醫治的肺結核。一九六七年初，她突然在家中吐血，倒了下去。這時爸爸正好前來看望，一見情況危急，他連忙衝到南市街旁攔下一輛車，和媽媽一起把外婆送進醫院。

在去醫院的路上，外婆進入了彌留狀況。在生命的最後一刻，老人手顫抖著，耗盡最後一絲力氣，輕輕地把媽媽的手拉起，緩緩地放入爸爸的手中。

「媽！」媽媽跪倒在地，失聲痛哭起來。爸爸也跪了下來，他一字一頓地說：「我發誓，我今生今世會一輩子對蓮英好，愛護她，尊重她！老人家，您放心吧。」外婆含笑閉上了眼睛。