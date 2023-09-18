整理抽屜時，翻出一張瀋陽九一八事變陳列館的參觀券（見圖）。畫面的右方是殘曆碑，左方是炸彈碑。看到這熟悉的炸彈碑，六十多年前的往事又浮現眼前。

一九五八年父母親從大連調到瀋陽，參與組建遼寧中醫學 院；院址在北關，於是我就在附近的第五中學上學。過了三個月，院址又遷到北陵附近，我就不得不每天徒步於北陵與北關之間，單程約四十分鐘。這一路要穿過瀋陽到長春的鐵路，為了抄近道，我在柳條湖村走小路穿過鐵道。

靠近鐵路旁的草叢裡，有座水泥碑倒臥著，碑高約七米，上寬下窄，頂部分為三叉。我每次經過，都會好奇地看上幾眼：這是什麼碑？某日走過那裡，恰好有鐵路巡道員經過，我就向他請教，巡道員說：「這是炸彈碑啊，你看它那分叉像不像炸彈的尾翼？」至於此碑是什麼來歷？為何倒在這裡？巡道員沒說，也許他也不清楚，就與我分途而去。那年頭沒有互聯網可查，這炸彈碑就如一個謎，留在了我的記憶中。

一九九七年我最後一次去瀋陽，得知離父母親家不遠處，新建成九一八事變陳列館，就買了門票參觀。該館的標誌性建築是殘曆碑，酷似一本翻開的台曆，上書「一九三一年九月十八日，星期五，農曆辛未年，八月初七，十三秋分」。殘曆碑的日曆殘缺不全，上面密布彈痕，累累彈痕形成一組組隱約可見的骷髏群，象徵著千萬個不泯的冤魂。

在殘曆碑左側，我一眼看到倒臥在地的炸彈碑。「它怎麼會出現在這裡？」帶著這個疑問，我三步併作兩步到它前面。看過說明，才知道年少時數百次經過的這座炸彈碑，原來大有來歷，與中國現代史上極為重要的九一八事變密切相關。

一九三一年九月十八日夜十時二十分，南滿鐵路柳條湖村附近的一段鐵路被炸毀，日本 關東軍指責是中國軍隊所為，以此為由炮轟中國軍隊駐紮的北大營，同時向瀋陽城發動攻擊。翌日晨瀋陽陷落，中國軍隊撤至關內；日軍長驅直入，長達十四年的侵華戰爭就此開始。

九一八事變後，日本關東軍在爆炸現場立了個木牌，上書「昭和六年九月十八日支那兵線路爆破地點」，把炸毀鐵路的罪責推到中國軍隊頭上。一九三八年關東軍改用鋼筋水泥築碑，碑高七米，上寬下窄，頂部分為三叉，造型酷似炸彈的尾翼。

此碑立於三米高的石砌基座之上，基座正面刻有「爆破地點」四個大字。從遠處望去，整個碑就像是扎入地面的炸彈，因此被稱為炸彈碑。抗戰勝利後，瀋陽民眾拆毀碑座，推倒碑身，從此它一直倒臥在草叢裡；直至一九九一年被遷至九一八事變陳列館。

引發九一八事變的南滿鐵路被炸，究竟是日本軍隊還是中國軍隊所為？二十五年後的一九五六年，前日本關東軍軍官花谷正在回憶錄中說：「十八日夜。一彎明月落進高粱地裡，天色頓時昏暗下來，疏星點點，長空欲墜。川島中隊的河本中尉，以巡視鐵路為名，率領部下數名向柳條湖方向走去。一邊從側面觀察北大營的兵營，一邊選了個距北大營南行約八百米的地點。在這裡，河本親自把騎兵用的小型炸藥安放在鐵軌下，並點了火。時間是十點多鐘。伴隨轟然一聲爆破聲，被炸斷的鐵軌和枕木向四處飛散。」這證實了南滿鐵路被炸是日本軍隊的自編自演，炸彈碑就成為日本發動九一八事變的罪證。

如今在地球另一端的紐約，我手持這張參觀券，想到了當前的俄烏戰爭。不久前在烏克蘭 境內，歐洲最大的卡霍夫卡水庫的大壩被炸毀，洪水泛濫給下游居民造成極大災難。烏克蘭與俄羅斯各執一詞，指責是對方所為。這與九一八事變時，中日雙方都指責是對方炸毀南滿鐵路，如出一轍。

然而謊言終究就是謊言，即使立個鋼筋水泥的炸彈碑亦無濟於事，真相終將還原。卡霍夫卡水庫大壩被炸毀的真相，也必將水落石出。