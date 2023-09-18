復興崗，是台灣北部一個地名，在人們的心目中，它就是政工幹部學校的代名詞，該校是軍中政工骨幹培養的搖籃。一九六一年夏天 ，為了接受預備軍官入伍前為期三個月的政工專業訓練，我輕輕地來到復興崗。

該校有個獨立的廣播電台，名稱是復興崗廣播電台，主播是該校新聞系女生，也就是後來大名鼎鼎的名導演劉立立女士。記得在第一個早餐時候，她口齒伶俐地向我們這批大專生傳送了一篇很感人的歡迎詞，接著很客氣地希望我們指教和點歌，她的才華由此之一斑而足以窺得全豹。

為了一睹其風采，數天後，我邀約了兩位舊識的學員，剩空檔去參觀電台，接待我們的就是劉立立同學，給我的印象是，她體型嬌小但卻明朗清麗而幹練。離開時，我們合照，最後我更有幸和她單獨留影，進而還產生了追求之念，但因一再躊躇，良機擦肩而過。

開訓的第二天，校方出了一張布告，要我們踴躍報名競選伙食委員，並且開宗明義，名額僅一；頭天去出納取款，次日清晨四點，隨同主廚前往台北中央菜場採購，回來再跟出納結帳，附帶的一個體力補償，就是免去早上出操。事隔兩天無人問津，這時我的同校同學推薦我出來，因為他們知道我有經驗，我就在無人競爭的情況下走馬上任。

在接近尾聲的一個周末，一位長官低聲告訴我，明天有位大人物要來，叫我去出納拿加菜金，因我用心，那一餐甚是豐盛。正當那餐行將結束時，遠遠看見校長周中峰和教育 長等官員，陪同一位身矮微胖的先生巡場，其中還有四位手提黑色扁扁公事包、身穿中山裝、目光炯炯的年輕人。當他們走近時，我這才恍然大悟，所謂的大人物，就是當時的總政治部主任蔣經國 先生。

此時只見那位叫我加強菜色的長官向他耳語，於是蔣經國先生駐足我面前，拍拍我肩，面帶微笑誇獎：「菜配得真好！」他平易近人，接著又跟我寒暄了一會兒，其中包括鼓勵我日後為國家做點事。

集訓期間，曾有一個各地巡迴表演的軍中康樂隊前來，我一時技癢，自告奮勇報告連輔導長，說明在初中時曾跟童軍老師學會一些魔術，並請他把我毛遂自薦的意願轉告該隊隊長。結果如願以償，因為我正是他們板塊欠缺的一角。

晚會開幕前，我依然跟著連上隊伍魚貫入座，只是坐沒幾分鐘，就藉入廁溜到後台。導演要我穿上一襲小丑裝束，化妝師替我略略補妝；幾個節目過後才登場，表演了二十分鐘，沒想到掌聲竟然如雷呢。

表演完畢悄悄歸隊，左手邊的同學低低地向我說：「你怎麼去那麼久，真可惜啊！剛剛魔術很精釆，而且那位魔術師長得好像你呵。」就在這時，坐在前幾排的連輔導長回過頭來，含笑向我眨了眨眼。

九十天飛也似地畫下句點，在結訓的前一天，連長輪流召見連上所有學員，告知分發去部隊的細節。當輪到我的時候，他輕聲細語地告訴我，我被分發到金門某某師，他看我沒有什麼激動的反應，好奇地接著說：「前面有兩位同學，一聽分發到前線，一個臉都綠了，另一個更嚇得哭了起來，你怎會如此鎮定？」我脫口答道：「前線就前線，有什麼好怕的？」他聽了頻頻點頭連連讚許。

結業典禮完畢，輕輕地我走了，正如我輕輕地來，我輕輕地招手，作別復興崗那一抹絢麗的剪影。